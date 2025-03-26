موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 وأفضل أدعية الإفطار!

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر شهر رمضان من أهم الأشهر في التقويم الإسلامي، حيث يعبّر المسلمون عن إيمانهم من خلال الصيام والقيام وتلاوة القرآن،هذا الشهر يرمز إلى الرحمة والمغفرة، إذ يأمل المؤمنون في الحصول على الأجر والثواب من الله عبر الطاعات والأعمال الصالحة،ومع اقتراب وقت الإفطار، يصبح من الضروري للصائمين معرفة موعد أذان المغرب، إذ يعد هذه اللحظات من أفضل الأوقات لدعاء الله، حيث يُعتقد بأن دعواتهم مستجابة.

في هذا السياق، سنستعرض موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، والذي يتوافق مع 1446 هجري،كما سنتناول الأدعية المستحبة التي يفضل ترديدها عند الإفطار، استنادًا إلى السنة النبوية الشريفة.

موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 26 مارس 2025

طبقًا لإمساكية الهيئة العامة للمساحة، يُؤذن للمغرب اليوم في القاهرة ومدن ومحافظات الجمهورية وفقًا للمواعيد التالية

– في القاهرة سيكون موعد أذان المغرب الساعة 610 م.

– في الإسكندرية يُعلن أذان المغرب في الساعة 616 م.

– أما في أسوان، فموعد الأذان سيكون في الساعة 602 م.

– وفي مطروح، سيُرفع الأذان في الساعة 627 م.

– بالنسبة للغردقة، سيكون موعد الأذان الساعة 559 م.

– وفي شرم الشيخ، يُرفع أذان المغرب في الساعة 557 م.

يمكنك الاطلاع على مواقيت الصلاة بحسب موقعك الجغرافي عبر الرابط هنا.

دعاء الإفطار المستحب

هناك عدة أدعية وردت عن النبي ﷺ يُفضل أن تُردد عند الإفطار، منها

– «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله» رواه أبو داود.

– «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي» رواه ابن ماجه.

– «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» رواه أبو داود.

كما يُستحب الدعاء عند الإفطار لما له من فضل عظيم، ومن الأدعية المحبوبة

– «اللهم اجعل صيامنا مقبولًا، ودعاءنا مستجابًا، واغفر لنا ذنوبنا، واهدنا إلى صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين».

– «اللهم ارزقنا حلالًا طيبًا، وبارك لنا فيما أعطيتنا، وأبعد عنا كل ما يضرنا يا رب العالمين».

في ختام الحديث عن موعد أذان المغرب ودعاء الإفطار، نجد أن هذه اللحظات تثير مشاعر الإيمان والأمل في النفوس،إذ تحمل في طياتها العمق الروحي الذي يدعو المسلمين للتقرب إلى الله في أوقات الإفطار،لذلك، يُعتبر الالتزام بمواعيد الأذان والدعاء عند الفطور جزءًا أساسيًا من تجربة رمضان المباركة،نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويمنحنا فرصًا للدعاء والتضرع إليه في هذا الشهر الفضيل.