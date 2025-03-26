الحلقة 12 من مسلسل منتهي الصلاحية: مواعيد العرض والقنوات الناقلة الجديدة!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الدراما أحد الأدوات الثقافية المهمة التي تعكس القضايا المجتمعية وتتناول في أحداثها مجموعة من الموضوعات التي تهم الجمهور،منذ ظهورها، كان للمسلسلات المصرية دور بارز في تقديم قصص متنوعة تمس جوانب الحياة اليومية، ومن بين هذه الأعمال مسلسل “منتهي الصلاحية”، الذي لم يحظ بتقدير كبير فحسب، بل جذب معه جمهوراً واسعاً خاصة مع عرض حلقته الثانية عشرة،سنتناول في هذا البحث أحداث المسلسل، شخصياته، وأهمية مواضيعه في سياق الدراما العربية المعاصرة.

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 12

في الحلقة الثانية عشرة من مسلسل منتهي الصلاحية، يستمر البطل صالح، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد فراج، في خوض مغامراته في عالم المراهنات،تسجيله لفوز غير مسبوق بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه يجعل من الأحداث أكثر تشويقًا وإثارة،يتفاعل الجمهور بشكل ملحوظ مع تطورات القصة، وينتظر موعد عرض الحلقة بفارغ الصبر، لما تحمله من أحداث مهمة توضح تأثير المراهنات على حياة الأفراد.

مواعيد وقنوات عرض الحلقة 12

يعرض مسلسل “منتهي الصلاحية” كل ليلة ساعة منتصف الليل بتوقيت القاهرة، عبر شاشة “MBC مصر”،كما تتوفر الحلقة عبر المنصة الرقمية “شاهد”، مما يسهل الوصول إلى الأحداث الجديدة لكل المتابعين،هذا التوقيت الاستراتيجي يساهم بشكل كبير في نسبة المشاهدة، حيث تحرص القنوات على تقديم محتوى يناسب توقيتات المتابعين.

أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

يتألف طاقم العمل في مسلسل “منتهي الصلاحية” من مجموعة متميزة من الفنانين، بما في ذلك محمد فراج وياسمين رئيس وهبة مجدي وخالد سرحان،يجسد كل منهم شخصية فريدة تضيف عمقًا للأحداث،تأليف العمل كان من نصيب محمد هشام عبية، بينما أخرج تامر نادي المسلسل بطريقة تجذب انتباه المشاهدين من الحلقة الأولى.

أبرز أحداث مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 11

في الحلقة الحادية عشرة، يتم تسليط الضوء على تداعيات المراهنات السلبية،يُظهر المسلسل تلك الجوانب المظلمة لحياة الأبطال وتأثيرها على علاقاتهم،فريد، أحد الشخصيات الأساسية، يعود بنجله بعد خوضه غمار رهان جديد،هذه الحبكة تُبرز الأبعاد الواقعية والتحديات التي يواجهها المجتمع في التعامل مع القضايا المالية.

في ختام هذا البحث، يبقى مسلسل “منتهي الصلاحية” مثالاً بارزاً على كيفية تشابك الدراما مع الواقع المعاصر،تطرحه لقضايا تتعلق بالمراهنات وأثرها السلبي على المجتمعات، مما يجعله موضوعاً حيوياً للتناول والنقاش بين المشاهدين،تتوالى الأحداث المثيرة، مما يحافظ على اهتمام الجمهور ويزيد من إقبالهم على متابعة الحلقات المقبلة،إن نجاح الفيلم يعكس قدرة الدراما على معالجة المسائل الاجتماعية بطريقة جذابة وفعالة.