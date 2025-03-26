مواعيد عرض الحلقة 25 من مسلسل إش إش: اكتشف القنوات التي تعرضه!

الرياض - أميرة القحطاني - في الوقت الذي ينتظر فيه الجمهور العربي، وخاصة المصري، عرض مسلسل إش إش، تتزايد التساؤلات حول مواعيد عرض الحلقة 25 من العمل الذي يعد ضمن أبرز مسلسلات موسم رمضان،يتصدر المشهد في مسلسل إش إش الفنانة مي عمر، التي تجسد شخصية مليئة بالتحديات، مما يجعل مصير الشخصية في الأحداث أكثر جذباً للمشاهدين،تدور أحداث المسلسل حول حياة شخصية إش غش، التي تواجه العديد من المواقف بعد عودتها إلى منزل الجريتلية.

أبطال العمل ومشاركاتهم المتميزة

يتميز مسلسل إش إش بمشاركة مجموعة من نجوم الفن المصري الأبرز، حيث تضم قائمته الأسماء المعروفة مثل ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، ودina،من تأليف وإخراج محمد سامي، والذي يعكس أسلوبه الفائق في إظهار المشاعر الإنسانية وتعقيدات العلاقات الاجتماعية في مصر.

تجربة مي عمر الأرضية الجديدة

تعود مي عمر لتثبت موهبتها مجددًا من خلال شخصية جديدة تختلف تمامًا عن الأدوار السابقة التي قدمتها،فهي ترسم صورة راقصة من الدرجة الثالثة تنحدر من محافظة الإسكندرية، مما يضفي عمقاً إضافياً على التفاصيل السردية للعمل، ويجعل الجمهور يتعاطف مع رحلتها في الحياة.

مواعيد عرض مسلسل إش إش الحلقة 25

يمكن للجمهور متابعة عرض مسلسل إش إش الحلقة 25 عبر قناة MBC مصر في تمام الساعة 10 مساءً، كما تُعاد الحلقة في الساعة 3 عصراً، مما يوفر فرصاً متعددة لمتابعة الأحداث الجارية في المسلسل.

القنوات والمنصات الناقلة

عملاً على مواكبة الطلب المتزايد، يتم عرض مسلسل إش إش عبر مجموعة من القنوات ومنصات البث الرقمية، إلى جانب قناة MBC مصر التي تعتبر الوجهة الأساسية،ومن بين القنوات الأخرى التي تعرض العمل، نجد “إم بي سي دراما” ومنصة شاهد.

أعمال مي عمر الأخيرة

على صعيد آخر، تستعد مي عمر لطرح فيلمها الجديد “الغربان”، الذي يعتبر آخر أعمالها الفنية،الفيلم، الذي من المقرر عرضه قريباً، تأليف وإخراج ياسين حسن وإنتاج سيف عريبي، يتناول أحداثاً دارت في فترة الحرب العالمية الثانية، تحديداً في عام 1941،العمل يصور معركة رومل في العلمين، ما يجعله مزيجًا من الأكشن والتشويق، وقد تم تصوير أجزاء مهمة منه في روسيا قبل الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

أبطال فيلم “الغربان”

فيلم “الغربان” يضم بجانب مي عمر كوكبة من النجوم، وعلى رأسهم عمرو سعد، بالإضافة إلى عائشة بن أحمد، عبد العزيز مخيون، فارس رحومة، ومجموعة من الفنانين الروس والأجانب، مما يثري التجربة الفنية للعمل.

في الختام، يمثل مسلسل “إش إش” فرصة سانحة للجمهور للتفاعل مع قصة مشوقة تدور في سياق اجتماعي وثقافي غني،يجسد العمل مزيجاً من التحديات التي تواجهها الشخصيات في بيئاتهم وظروفهم المختلفة،ومن المتوقع أن تحظى الحلقة 25 باستجابة قوية من الجمهور، حيث تتوالى الأحداث وتصاعد التوتر في إطار درامي يجسد الصراعات البشرية،كما أن أعمال مي عمر المقبلة تعكس فقط إصراراً على تحدي نفسها في تقديم أدوار جديدة، مما يزيد من توقعات الجمهور لمشاهدتها في كل من المسلسل والفيلم،