موعد رؤية هلال شهر شوال: كم يتبقى على عيد الفطر 2025؟

الرياض - أميرة القحطاني - مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك لعام 2025، يولد حماس كبيرً لدى المسلمين للاحتفال بعيد الفطر المبارك،إن العيد يمثل فترة مميزة يجتمع فيها الأهل والأصدقاء، ويبدأ الناس بالتعبير عن شغفهم بموعد استطلاع غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر،تعد هذه المناسبة واحدة من أكثر الاحتفالات احترامًا وتقديرًا في العديد من الثقافات الإسلامية، حيث يجتمع فيها الأفراد لتبادل التهاني وتقديم الهدايا وتحضير الأطعمة التقليدية،لذلك، يظل البحث عن موعد عيد الفطر أمرًا ذا أهمية خاصة.

غرة شوال وأول أيام عيد الفطر 2025

تسعى “الأسبوع” إلى تقديم معلومات دقيقة ومحدثة حول موعد استطلاع غرة شهر شوال، حيث يتوق المسلمون لمعرفة بداية العيد،هذا الالتزام بتوفير المعلومات يأتي في إطار تقديم خدمة شاملة لمتابعيها في مجالات متنوعة، ومما يجعل الأمر سهلًا هو الضغط على رابط المتابعة المتاح على المنصة.

استطلاع غرة شوال 2025

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد تولد هلال شهر شوال لعام 1446هـ، حيث سيتم ذلك مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم السبت الموافق 29 رمضان 1446هـ، والذي يوافق أيضًا 29 مارس 2025،هذا اليوم يحمل أهمية خاصة حيث يُعتبر يوم تحري رؤية الهلال، مما يساعد في تحديد بداية شهر شوال.

هلال شوال 1446 هـ

وتفيد الحسابات الفلكية بأن الهلال الجديد سيتواجد في سماء مكة المكرمة لمدة تصل إلى 7 دقائق بعد غروب الشمس، بينما سيتواجد في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة،في محافظات مصر الأخرى، تتراوح مدة رؤية الهلال بين 9 و12 دقيقة، وهو ما يزيد من متعة انتظار الخبر المفرح للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

موعد أول أيام عيد الفطر 2025

يتم تحديد عدد أيام إجازة عيد الفطر بعد إعلان رؤية هلال شهر شوال،عادةً ما تُعلن الحكومة عن إجازة ثلاثة أيام متتالية للموظفين في القطاعين العام والخاص وطلاب المراحل التعليمية؛ مما يسهم في تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية من خلال تجمع العائلات معًا.

صلاة عيد الفطر 2025

تتألف صلاة عيد الفطر من ركعتين، حيث تبدأ الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام، ويقوم الإمام بعد ذلك بالتكبير سبع مرات قبل قراءة الفاتحة،بعد التكبيرات، يُتبع الإمام بقراءة سورة الفاتحة ثم سورة قصيرة مثل سورة الأعلى أو سورة ق،أما الركعة الثانية فتبدأ بخمس تكبيرات قبل قراءة الفاتحة، تليها سورة مشابهة مثل سورة الغاشية أو سورة القمر،هذه الصلاة تمثل الروحانية التي ترافق هذه المناسبة.

بناءً على ما تقدم، يتضح أن عيد الفطر يمثل حدثًا مهمًا في حياة المسلمين، يتضمن تقاليد دينية واجتماعية تعيد الألفة والمحبة،إن استكشاف تفاصيل مثل توقيت استطلاع الهلال وإجراءات الصلاة والإجازة يُظهر التوجهات المتغيرة في الاحتفالات وأهمية التواصل المجتمعي،يظل التفاؤل والفرح هما السمة السائدة في هذه المناسبة، ليظل عيد الفطر رمزًا لكل ما هو جميل في الحياة.