محمد شاهين يرد على إشادة طه دسوقي بشخصيته في مسلسل «لام شمسية»

الرياض - أميرة القحطاني - تعد الأعمال الفنية من أهم وسائل التعبير عن القضايا الاجتماعية والنفسية التي تتناول مختلف جوانب الحياة،ومن بين هذه الأعمال، يبرز مسلسل “لام شمسية”، الذي استطاع أن يجذب انتباه الكثيرين بفضل طرحه الجريء والمتميز،يعكس المسلسل معاناة الشخصيات وصراعاتها، مما يجعله مثالًا حيًا للدراما الحديثة التي تثير مشاعر الجمهور وتتحكم في اهتماماته.

إشادة الفنان محمد شاهين

أعرب الفنان محمد شاهين عن سعادته الكبيرة بإشادة طه دسوقي بشخصيته ضمن أحداث مسلسل “لام شمسية”، حيث لاقت شخصية وسام استحسانًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي،جاء ذلك بعد أن تصدرت الشخصية المشهد، مما يعكس نجاح العمل الجاد الذي تم بذله من جميع المشاركين في هذا المشروع الفني.

رد محمد شاهين على إشادة دسوقي بصورة عاطفية عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”، حيث كافح ليعبر عن مشاعره قائلًا “طيب أنا دلوقتي متثبت مش عارف أكتب بقالي 5 دقائق، ومش عارف أقلك با طهطبهو القلب الأبيض”، وهو ما يعكس قوة الأثر الذي تركته الشخصية في عالمه الفني.

مواعيد عرض مسلسل لام شمسية وقنوات العرض

يتكون مسلسل “لام شمسية” من 15 حلقة، وسيتم عرضه على قناة DMC في الساعة 715 مساءً بتوقيت القاهرة، مع إعادة للحلقة في الساعة 130 صباحًا، وإعادة ثانية في الساعة 915 صباحًا،كما سيكون المسلسل متاحًا عبر منصة WATCH IT الرقمية، مما يتيح للجمهور متابعة الحلقات في أي وقت يناسبهم.

أبطال مسلسل لام شمسية

قامت الكاتبة مريم نعوم باقتباس الأحداث المميزة التي يتم تقديمها لنا من خلال إخراج كريم الشناوي،يشارك في بطولة المسلسل مجموعة متنوعة من النجوم، منهم أمينة خليل، أحمد صلاح السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، وأسيل عمران، مما يعكس تنوعًا باهتًا في الأداء الفني والتعبير.

أحداث مسلسل لام شمسية

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق، حيث يتناول الأذى النفسي الذي قد يتعرض له الإنسان في طفولته، ويؤكد على أهمية مواجهته وعلاجه بمساعدة الدعم من المحيطين، بدلاً من اعتباره وصمة عار،يعتبر المسلسل بمثابة تجربة فنية جريئة مع طرح قضايا حساسة ومهمة من شأنها ترك أثر قوي لدى المشاهدين.

بهذه الطريقة، يعكس “لام شمسية” واقعًا غالبًا ما يتم تجاهله، مما يجعل من الضروري أن يتلقى المسلسل اهتمامًا واسعًا من الجمهور والنقاد على حد سواء،من المتوقع أن تكون الحلقات القادمة بادرة انطلاق لمناقشات أوسع حول قضايا الإنسان النفسية في مجتمعاتنا.

من خلال ولوجنا عالم الدراما، لا يمكن إنكار أهمية الأعمال الفنية التي تسلط الضوء على قضايا معقدة تتعلق بعيوب الإنسان والبيئة المحيطة به،مسلسل “لام شمسية” يعد من الأعمال التي تبعث برسائل قوية للتغيير وتعزيز الوعي، وهو ما يحتم علينا كمتابعين وفنانين الاستمرار في دعم مثل هذه الاعمال التي تعبر عن حقيقة التجارب الإنسانية،إن التوجه نحو توعية الفئات المختلفة حول قضايا الصحة النفسية هو جزء أساسي من الفن الذي لا يتجزأ عن المجتمع، لذا من المهم أن نتطلع دوماً لمشاهدتهُ بطريقة إيجابية وواقعية.