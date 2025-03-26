اكتشف مواعيد عرض الحلقة 26 من مسلسل فهد البطل على القنوات المختلفة!

الرياض - أميرة القحطاني - تستمر الدراما الرمضانية في تقديم أحداث مثيرة ومشوقة، حيث تألقت حلقة المسلسل الشهير “فهد البطل” خلال الأيام الماضية،وقد اختتمت الأحداث السابقة بتطورات غير متوقعة عندما وقع شخصية ريكو في يد الشرطة؛ بعد العثور على مخدرات في سيارته، مما يرفع مستوى التشويق حول مسار الأحداث القادمة.

في هذا الإطار، تقدم منصة «الأسبوع» لمحبي الفن ودراما شهر رمضان المبارك تفاصيل مواعيد عرض مسلسل فهد البطل الحلقة 26، الذي يتألق فيه الفنان القدير أحمد العوضي، والذي يعد من أهم الأعمال الرمضانية لهذا العام.

أبطال مسلسل فهد البطل

يضم مسلسل فهد البطل طاقمًا مميزًا من النجوم الذين أضفوا لمسة خاصة على العمل، ومن أبرزهم عصام السقا، صفوة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، عزت الزين، لوسي، ميرنا نور الدين، بالإضافة إلى كارولين عزمي،يشكل كل منهم عنصرًا مهمًا في تصعيد الدراما داخل العمل، مما يجذب الجمهور لمتابعة الأحداث بشغف.

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل الحلقة 26

تُبث حلقات مسلسل فهد البطل عبر قناة ON في تمام الساعة 945 مساءً، بينما يمكن للمشاهدين مشاهدة إعادة الحلقة في الساعة 645 صباحاً،أما على قناة ON Drama، فسيتم عرضها منتصف الليل مع إعادة أولى في الساعة 1200 ظهراً وإعادة ثانية في تمام الساعة 430 عصراً،وفي قناة الحياة، يُعرض المسلسل في الساعة 1045 مساءً، مع إعادة في الساعة 500 صباحاً،هذه المواعيد تجعل من السهل على الجماهير التفاعل مع المسلسل ومتابعة أحداثه المثيرة.

آخر أعمال أحمد العوضي

في سياق مسيرته الفنية، يُعتبر مسلسل “حق عرب” آخر الأعمال للفنان أحمد العوضي، حيث قدمه خلال ماراثون رمضان 2025،وقد لقي المسلسل نجاحاً جماهيرياً كبيراً، مما يعكس موهبة العوضي وقدرته على جذب الجمهور،وقد شملت قائمة أبطال العمل العديد من الفنانين المتميزين مثل دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، ودنيا المصري، بالإضافة إلى آخرين، ما يعكس التنوع والثراء الفني في العمل.

بالمجمل، يستمر مسلسل “فهد البطل” في جذب انتباه المتابعين، بفضل الحبكة الدرامية المثيرة وأداء النجوم المحترفين،مع نهاية الحلقة السابقة وتطور الأحداث، يبقى السؤال قائمًا حول كيف ستتطور القصة وتتصاعد الأمور في الحلقات القادمة،لذا، تظل الآمال معقودة على تقديم المزيد من الإثارة والتشويق في الحلقات المقبلة، ما يعزز مكانة هذا العمل في الساحة الدرامية.