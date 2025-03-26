دنيا سمير غانم تروي كواليس تصوير «عايشة الدور» بطريقة مثيرة | صور

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الأعمال الدرامية أحد أبرز وسائل الفنون التي تعكس المجتمعات وتجسد قضاياها، وفي هذا السياق، تبرز الفنانة دنيا سمير غانم بمسلسلها الجديد “عايشة الدور” الذي تعرضه في موسم رمضان 2025،تدور أحداث المسلسل في محافظة أسوان، حيث تركز على قضايا المرأة والنفس البشرية من خلال شخصية تعاني من آثار الانفصال،تشهد الساحة الفنية في السنوات الأخيرة منافسة قوية بين الأعمال الدرامية، مما يجعل هذا العمل يستحق المتابعة والتقييم.

كواليس تصوير مسلسل عايشة الدور

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم في تصوير مشاهد جديدة من مسلسل “عايشة الدور” بإطلالة كاجوال تعكس طبيعة المنطقة الجميلة التي يتم التصوير فيها،وقد قامت بنشر بعض من كواليس العمل عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث عبَّرت عن سعادتها بتصوير العمل في أسوان، وكتبت “من محافظة أسوان الجميلة الدافئة المريحة للأعصاب.” تُظهر هذه المشاركات جانبًا إنسانيًا من تواصل الفنانين مع جمهورهم، وتساهم في التعاطف مع شخصياتهم الفنية.

قصة مسلسل عايشة الدور

تتناول قصة المسلسل حياة سيدة تعيش صراعات نفسية نتيجة الانفصال، حيث تقوم دنيا سمير غانم بأداء دور سيدة مطلقة تعيش مع ابنتها المراهقة وطفلها،تتناول الأحداث الأبعاد النفسية المعقدة التي تصاحب الانفصال، من الألم النفسي إلى المشاعر المتناقضة،يُبرز المسلسل أيضًا تأثير هذا الألم على العلاقات الأسرية وكيف يمكن أن يؤدي إلى معاناة مستمرة، مما يفتح المجال للنقاش حول قضايا الشفاء النفسي وتأثير البيئة المحيطة.

أبطال مسلسل عايشة الدور

يضم المسلسل مجموعة من الأسماء البارزة في الساحة الفنية، من بينهم الفنانة دنيا سمير غانم، ومحمد ثروت، ومحمد كيلاني، وسما إبراهيم، ورحاب الجمل،المشروع يأتي من إخراج أحمد الجندي، وتأليف كل من أحمد الجندي وكريم يوسف، وإنتاج شركة السبكي،يجمع العمل بين مجموعة من الأداءات المتميزة مما يثري التجربة الدرامية للجمهور.

موعد عرض مسلسل عايشة الدور

تم تحديد مواعيد عرض مسلسل “عايشة الدور” عبر شاشة قنوات ON، حيث يتم عرض الحلقة الأولى في تمام الساعة 605 مساءً، عقب الإفطار،كما تم تحديد إعادة العرض الأولى في تمام الساعة 245 صباحًا والإعادة الثانية في الساعة 130 صباحاً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية،هذه المواعيد وسيلة لجذب المشاهدين وتحفيزهم على متابعة الأحداث لحظة بلحظة.

ختامًا، يمزج مسلسل “عايشة الدور” بين العناصر الدرامية الجذابة والقصص الإنسانية المتنوعة، مما يجعلها تجربة فنية فريدة،لذا يعد المسلسل فرصة للمشاهدين للتفاعل مع قضايا حقيقية تحاكي تجاربهم اليومية، خاصة في الأوقات التي تتطلب منا التأمل في عواطفنا ودوافعنا،ومسلسل دنيا سمير غانم سيبقي المشاهدين على اطلاع بما يحدث في حياة الشخصيات ومعاناتهم وأفراحهم.