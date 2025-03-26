«زينب في قفص الاتهام».. ماجدة خير الله تنتقد استضافة الفنانين وإقناعهم بترك الغناء أو التمثيل

الرياض - أميرة القحطاني - تتعدد الآراء حول الموضوعات الفنية والدينية في مجتمعنا، حيث تلعب الفنون دورًا محوريًا في تشكيل الوعي الثقافي،ومع التقدم التكنولوجي وتنوع منصات الإعلام، أصبح من الضروري أن يتفاعل النقاد والفنانون مع المستجدات التي تطرأ على هذا المجال،تسلط الناقدة ماجدة خير الله الضوء على هذا الموضوع من خلال انتقادها لبعض البرامج الدينية وما تقدمه من محتوى،في ما يلي تحليل لبعض آرائها حول القضايا الفنية والدينية.

انتقاد المحتوى الديني

أعربت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عن استيائها من المحتوى الذي يقدمه أحد مقدمي البرامج الدينية، حيث انتقدت استضافته للفنانين وإقناعهم بترك مجالات عملهم، سواء في الغناء أو التمثيل،ومن خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبّرت عن استغرابها من تحول رجل دين إلى ناقد ومحاور فني، حيث تساءلت عن كيفية إقناع الفنانين بالتخلي عن مجالاتهم المهنية،يتضح من حديثها أنها تعتقد أن مثل هذه التوجهات تحدّ من حرية الاختيار وتقيّد الإبداع الفني.

التحقيقات والجهات المسؤولة

في السياق نفسه، تم إحالة الدكتور مبروك عطية، أستاذ اللغويات المتفرغ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، إلى التحقيق بعد نشره لمحتوى مثير للجدل في برنامجه «كلام مبروك»،وقد جاء هذا القرار من جامعة الأزهر على خلفية استضافة فنانين مثل حسن شاكوش وسعد الصغير، مما أثار موجة من الانتقادات حول ما يُعتبر مساسًا بالمعايير الدينية والثقافية،يبدو أن تعليق الناقدة يأتي في سياق هذه القضية، مما يفتح النقاش حول حدود تأثير البرامج الدينية على الفنانين.

الإشادة بمسلسل حسبة عمري

على صعيد فني آخر، أشادت الناقدة ماجدة خير الله بمسلسل «حسبة عمري»، الذي يعرض قصة تتناول العلاقة بين زوجين في مرحلة منتصف العمر، حيث يتناول الصراعات الذي يواجهها الثنائي،وذلك عندما يدرك كل منهما أنهما تخليا عن أحلامهما من أجل الحفاظ على أسرتهما التي بدأت تتصدع،من خلال حديثها، تشير ماجدة خير الله إلى أهمية القضايا الاجتماعية التي يتناولها المسلسل، خاصة حق المرأة في الحصول على نصف ثروة الزوج بعد الطلاق، وهو موضوع قد لا يكون قد تم تناوله بشكل كافٍ في الدراما المصرية.

خاتمة

تسهم التعليقات النقدية التي تقدمها فنانة مثل ماجدة خير الله في بلورة النقاش حول التفاعل بين الفن والدين،تكشف انتقاداتها لرجل الدين الذي يتدخل في شؤون الفن واحتفائها بمسلسل يتناول قضايا حقوق النساء عن تعقيد العلاقة بين النقد الفني والثقافة السائدة،إن استمرارية هذه المناقشات ستساهم في تحديد معالم مستقبل الفنون ومكانتها في المجتمع،تبقى الرسالة المحورية هي ضرورة احترام حرية الفنانين وتنوع الفنون، مع الأخذ بعين الاعتبار القيم الثقافية والدينية.