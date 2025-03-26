موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل حسبة عمري: لا تفوتوا التفاصيل!

الرياض - أميرة القحطاني - يعد مسلسل “حسبة عمري” عملًا فنيًا يسرد قصة مؤثرة تتناول عدة قضايا طالت حياة المرأة في المجتمع العربي،فهو يجسد معاناة النساء عقب الطلاق، كما يسلط الضوء على الحقوق القانونية والاجتماعية التي قد تُهضم في هذا السياق،الأحداث تتواصل في الحلقات الأخيرة، مما يعزز من اهتمام المتابعين إذ يتم تناول قضايا ملحة بأسلوب درامي يشد المشاهدين،هذه الآلية تؤكد على أهمية الأعمال الدرامية التي تعكس قضايا المجتمع وتوجهاته.

تطورات الحلقة الماضية

في الحلقة الأخيرة من المسلسل، شهدنا تطورات مثيرة كان أبرزها ظهور شخصية “هند” من خلال مقطع فيديو نشر عبر تطبيق تيك توك، حيث طالبت بحقوقها بعد انفصالها عن زوجها “فاروق”،هذا الحدث أثار تفاعلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعكس الحساسية الاجتماعية حول موضوع الطلاق وحقوق الزوجة،بالإضافة إلى ذلك، تتداخل مشاعر الغضب والحزن في حياة “حسن” الذي يجسد شخصية “عمر زريق”، والذي تأثر بتلك الأوضاع العائلية المتوترة.

الحوارات المتشابكة

تجدر الإشارة إلى أن هناك تطورات درامية أخرى تتعلق بأسرة “هند”، حيث تسعى لإقناع شقيقها “هاني” بفتح مشروع في دار المسنين، لكنه يرفض هذا الاقتراح،بينما تأتي الأحداث لتعكس أيضاً الضغط العائلي، كما يتضح من مكالمة الفيديو بين “ليلى” ووالديها والتي سندت النقاش حول أزمتها مع زوجها “حسام”، مما يبرز الجانب الاجتماعي والنفسي للعلاقات الأسرية.

موعد عرض الحلقة القادمة

من المقرر عرض الحلقة الـ 12 من “حسبة عمري” عبر قناة DMC في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، بالإضافة إلى عرضها على شاشة قنوات النهار في الساعة الثامنة مساءً،كما تتوفر المحتوى على منصة WATCH IT بنفس موعد العرض الرئيسي،هذا التوزيع يؤكد على أهمية انتقاء قنوات متعددة للوصول إلى جمهور واسع.

أهمية القضايا الاجتماعية في المسلسل

يهدف “حسبة عمري” إلى استعراض موضوعات متنوعة، بدءًا من قضايا الطلاق وحقوق المرأة القانونية، ووصولاً إلى الآثار النفسية والاجتماعية للأزواج بعد الانفصال،يتناول العمل تداعيات تحملها الشخصيات نتيجة أحداث حياتية، مما يجعله لا يقتصر فقط على التسلية، بل ينطلق إلى طرح تساؤلات حول المعايير المجتمعية المتعلقة بالزواج والطلاق.

ملخص القصة

يدور محيط القصة حول عائلة تعاني من تداعيات الطلاق بعد زواج دام عشرين عامًا،تتصاعد الأزمات بعد مغادرة ابنتهما إلى الخارج، مما يجعلهما في صراع داخلي وخارجي،هذا الصراع يتمثل في كيفية التعامل مع الانفصال وما يسفر عنه من تداخلات قانونية واجتماعية، مما يظهر العواقب السلبية للطلاق،تتخذ سوسن قرارًا بالانفصال بجرأة، ويُطالب “فاروق” بحق “الكدّ والسعاية”، ليعكس تجاذبات القانون ومتطلبات العدل في العلاقات الأسرية.

أبطال العمل

المسلسل يمتاز ببطولة كوكبة من النجوم مثل “روجينا” و”عمرو عبد الجليل” و”محمود بزاوي” و”محمد رضوان”، بالإضافة إلى “علي الطيب” و”نادين فاروق”،العمل من تأليف “محمود عزت” وإخراج “مي ممدوح”، مما يعكس التنوع في التوجهات الإبداعية لخلق عمل فني متكامل يجمع بين التمثيل القوي والإخراج المحترف.

في الختام، يبقى مسلسل “حسبة عمري” علامة بارزة في الدراما العربية، وهو يوفر منبرًا لمناقشة قضايا هامة تتعلق بالمرأة والمجتمع،من خلال تناول موضوعات الطلاق والحقوق الاجتماعية، يتجلى العمل كمرآة تعكس تحديات الحياة اليومية،إنّ متابعة تطورات الأحداث تقدم للجمهور تجربة تحاكي الواقع وتعزز الوعي الاجتماعي.