تنبيه هام: موجة حرارة مرتقبة مع نشاط للرياح يوم الخميس 27 مارس

الرياض - أميرة القحطاني - تشهد معظم المناطق في جمهورية مصر العربية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 27 مارس 2025، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية،يُرجح أن يتزامن هذا الارتفاع مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما قد يؤثر بصورة سلبية على مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق،تبرز هذه التغيرات المناخية كجزء من الاتجاهات العامة التي تؤثر على الحالة الجوية في فترات معينة من السنة، مما يثير المخاوف بين المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر عرضة للتأثر.

تعمل «الأسبوع» على تقديم تغطية شاملة لحالة الطقس، حيث تتيح للقراء متابعة التغيرات المناخية باستمرار،يمكنكم التعرف على المزيد من المعلومات حول حالة الطقس اليوم عبر موقعنا.

درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المناطق

الطقس في مصر غدًا الخميس 27 مارس 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 36 24 السواحل الشمالية 34 17 شمال الصعيد 36 20 جنوب الصعيد 38 18

الظواهر الجوية المؤثرة

من المتوقع أن يرافق ارتفاع درجات الحرارة نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة في مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد،هذا النشاط قد يسبب انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية، خصوصًا على السواحل الشمالية الغربية، وكذلك في المناطق الصحراوية، مما يستدعي الحذر في التنقل.

إرشادات للمواطنين

أوصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بأهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة في ظل هذه الظروف الجوية،ينصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في ذروتها، خصوصًا للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز التنفسي أو الحساسية،كما يجب الحذر أثناء القيادة في المناطق التي تشهد انخفاضًا في الرؤية بسبب الأتربة.

إن التغيرات المناخية التي تمر بها البلاد تشكل تحديًا حقيقيًا يتطلب وعيًا متزايدًا بين المواطنين،إن الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومتابعة أخبار الطقس يمكن أن يسهم في تقليل المخاطر المحتملة،يبقى الأمل في أن تسهم الجهود المشتركة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين في التكيف مع هذه التغيرات والتخفيف من أثرها،لضمان سلامة الجميع، من الضروري التقيد بالتوصيات المعطاة وتجنب أي نشاطات قد تعرضهم للخطر في ظل الظروف المناخية السائدة.