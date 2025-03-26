ما هي المدة المتبقية حتى عيد الفطر 2025؟.. تفاصيل استطلاع شهر شوال

الرياض - أميرة القحطاني - يمثل موعد استطلاع غرة شهر شوال حدثاً مهماً يثير تساؤلات العديد من المواطنين، حيث يتطلع الجميع لمعرفة تاريخ عيد الفطر لهذا العام،يعد عيد الفطر من المناسبات الدينية العظيمة التي تحتفل بها المجتمعات الإسلامية، وما يزيد من أهمية هذا الاستطلاع هو التباين في التوقعات حول إمكانية أن يكون عيد الفطر 2025 يوم الأحد أو الإثنين،ونستعرض في هذا المقال كافة المعلومات المتعلقة بموعد استطلاع غرة شهر شوال، وعدد الأيام المتبقية على الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

موعد استطلاع غرة شهر شوال

يولد هلال شهر شوال بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة يوم السبت، الموافق 29 من رمضان 1446هـ، والذي يتزامن مع 2025/3/29م، وهو يوم الرؤية،ومن المتوقع أن يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لفترة تصل إلى 7 دقائق، بينما يستمر في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم،بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يبقى الهلال الجديد في عدة محافظات مصرية لفترات تتراوح بين 9 و12 دقيقة.

موعد عيد الفطر فلكياً

بالنظر إلى العواصم والمدن العربية والإسلامية، فمن المتوقع أن يبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لذلك اليوم لفترة تتراوح بين 3 إلى 19 دقيقة،كما يتضح أن الهلال الجديد سيغرب قبل غروب الشمس في كل من كوالالمبور بماليزيا بمدة 5 دقائق، وفي جاكرتا بأندونيسيا بـ 7 دقائق،بناءً على هذه التقديرات الفلكية، من المتوقع أن يكون عيد الفطر المبارك في غرة شهر شوال 1446هـ موافقاً ليوم الأحد، 30 مارس 2025.

لجان استطلاع الهلال

يستعد معهد الفلك بالتعاون مع دار الإفتاء، لتشكيل 7 لجان هدفها استطلاع هلال شوال،ستتمركز هذه اللجان في مناطق متنوعة مثل مطروح، الفيوم، سوهاج، قنا، وأسوان، بالإضافة إلى وجود لجنة في حلوان، التي تعد مقر المعهد،يضم فريق هذه اللجان متخصصين من معمل بحوث الشمس وقسم الفلك ودار الإفتاء، حيث تعمل هذه اللجان على إبلاغ إدارة المعهد، التي بدورها ستقوم بإبلاغ مفتي الجمهورية لإعلان الرؤية الشرعية وأول أيام شهر شوال لعام 1446 هجرية.

بذلك، يتضح أن موعد استطلاع غرة شهر شوال يشكل حدثاً له تأثير كبير في المجتمعات الإسلامية، حيث يعكف المسؤولون على دراسة التحضيرات المتعلقة بهذا اليوم المهم،لذلك، يتطلع الجميع إلى تلك اللحظات التي يتم فيها الإعلان رسمياً عن عيد الفطر المبارك،يؤكد هذا الاهتمام الكبير على مكانة عيد الفطر في قلوب الناس، ويمثل فرصة للتواصل الاجتماعي والاحتفال بالإنجازات الروحية التي تحققت خلال شهر رمضان الفضيل.