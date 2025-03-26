اتهامات تحاصر نيللي بسبب منشور مثير.. أبرز أحداث مسلسل لام شمسية الحلقة 10

الرياض - أميرة القحطاني - تستمر أحداث مسلسل “لام شمسية” في جذب انتباه الجمهور، حيث تترقب الأعين عرض الحلقة العاشرة من هذا العمل الدرامي المثير،يتزايد التشويق مع تصاعد الأحداث المعقدة التي يمر بها الأبطال، وخصوصًا عائلة نيللي، مما يسلط الضوء على قضايا اجتماعية مهمة،في هذا السياق، يُظهر المسلسل قدرة الكتّاب والمخرجين على تناول مواضيع حيوية تلامس قلوب المتابعين وتؤثر في وعيهم.

أحداث مسلسل لام شمسية الحلقة 10

تتميز الحلقة العاشرة من مسلسل “لام شمسية” بمجموعة من التطورات الدرامية التي تجعل الجمهور على حافة مقاعدهم،تمثل أمينة خليل وأحمد السعدني ثنائياً مثيرًا، حيث تدور الأحداث حول مواجهة قوية بينهما بعد أن تسرد نيللي مشاعرها السلبية وأزماتها النفسية التي بدأت في طفولتها،تكشف أمينة عن تجارب صعبة لم تتوقعها، مما يعرض ابنها يوسف لتجربة مؤلمة من الانتقادات في مدرسته.

تظهر هبة، الشخصية التي تؤديها يسرا اللوزي، وهي تعاتب نيللي بشدة على ما كتبته، حيث اعتبرت أن ذكر اسم الصبي يوسف كان مؤشرًا على التشويه،هنا، نرى نيللي تحاول الدفاع عن نفسها وتوضح دوافعها، بينما يضع الطفل يوسف السماعات في أذنه، مُعبرًا عن انزعاجه مما يجري،يتصاعد الجدل أثناء الحلقة ليبرز مشاعر الأمومة والتضحية التي تبذلها نيللي من أجل ابنها.

في سياق متصل، يكشف المسلسل عن تطورات درامية متعلقة بمسألة الاحتلال النفسي والتأثيرات السلبية على نفسية الطفل، حيث زار طارق ونيللي طبيبًا نفسيًا أكد على تأثير تحرش طفل آخر على يوسف،بينما يستمر تطور الأحداث، يواجه طارق العديد من الضغوطات والتوترات في علاقته، مما يضيف بعدًا آخر للصراع الدائر.

مواعيد عرض مسلسل لام شمسية وقنوات العرض

من المقرر عرض مسلسل “لام شمسية” الذي يتكون من 15 حلقة عبر قناة DMC، حيث يُعرض في الساعة 715 مساءً بتوقيت القاهرة،كما ستكون هناك إعادة للعرض في الساعة 130 صباحًا، بالإضافة إلى إعادة ثانية في الساعة 915 صباحًا،كما يمكن للجمهور متابعة الحلقات على منصة WATCH IT الرقمية، مما يسهل على المشاهدين الوصول إلى كل حلقة في أي وقت.

أبطال مسلسل لام شمسية

أنصفت “لام شمسية” عددًا من النجوم الكبار، مما يجعلها واحدة من الأعمال الدرامية البارزة في الموسم الحالي،تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي قدما عملاً يجمع بين أمينة خليل وأحمد صلاح السعدني ويسرا اللوزي ومحمد شاهين وغيرهم، مما يضيف عمقًا للشخصيات ويساهم في نجاح العمل.

في النهاية، يمكن القول إن مسلسل “لام شمسية” يقدم صورة درامية غنية تعكس قضايا مجتمعية هامة، خاصة تلك المتعلقة بالأطفال وأثر التجارب المؤلمة،تواصل الأحداث تطورها بطريقة تأسر الانتباه، مُظهرة تغيرات معنوية ونفسية في شخصيات العمل،تولّد هذه القضايا أهمية ملحوظة لجمهور المشاهدين، مما يضمن استمرارية النجاح،سيتابع الجمهور بشغف ما ستحمله الحلقات القادمة من قصة نيللي وتحدياتها، مجسدًا قوة الدراما في تسليط الضوء على تلك القضايا الهامة.