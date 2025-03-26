فار يتألق بـ 7 ترواح.. الجمهور يترقب العرض الأول في عيد الفطر 2025!

الرياض - أميرة القحطاني - تتزايد الحماس واهتمام الجمهور بموسم أفلام عيد الفطر 2025، حيث يُعلَن عن عرض مجموعة مميزة من الأفلام التي تعد بمثابة عودة للحياة السينمائية بعد فترة من التحديات،من بين هذه الأفلام، يبرز فيلم “فار بـ 7 ترواح” الذي يجذب الأنظار بشكل خاص، وذلك بسبب تكوينه الفني والجوانب التوزيعية التي تسعى ل انتشاره عبر العديد من الدور السينمائية في العالم العربي،

عرض فيلم فار بـ 7 ترواح

في إطار استراتيجيتها التوزيعية، أعلنت الشركة العربية للسينما عن إطلاق فيلم “فار بـ 7 ترواح” في عيد الفطر 2025،وقد صرح المسؤولون بالشركة أنهم سيعملون على توفير 40 نسخة من الفيلم للعرض في دور السينما بمصر، بالإضافة إلى عرضه في صالات السينما في السعودية وباقي الدول العربية،هذا يكشف عن سعي الشركة ل نطاق توزيعها، مما يوفر مشاهدة سهلة لجمهورها.

أبطال فيلم فار بـ 7 ترواح

تتمثل إحدى أهم مكونات النجاح لفيلم “فار بـ 7 ترواح” في قائمة أبطاله التي تضم أكثر من 22 نجمًا، مثل أحمد فتحي وسليمان عيد وإدوارد وندى موسى،يجمع الفيلم بين عدد كبير من الأسماء المعروفة، مما يعكس تنوع وثراء المحتوى،كما أن القصة التي كتبها محمد فتحي، تدعمها رؤية المخرج شادي علي، حيث تدور أحداث العمل في إطار كوميدي يجذب الأذهان ويثير فضول الحاضرين.

الإستراتيجيات التوزيعية القادمة

تظهر الشركة العربية للسينما طموحًا كبيرًا بالتوسع في محافظات مصر والأقاليم، وذلك عن طريق افتتاح دور عرض جديدة مثل رنيسانس نايل فيو في بنها ورنيسانس المصرية بلازا في الزقازيق،هذه الخطوة تؤكد التزام الشركة بتوفير تجارب سينمائية مميزة للجمهور من جميع الفئات، مما يعزز من مكانتها في السوق السينمائي.

في الختام، يعد فيلم “فار بـ 7 ترواح” من المشاريع السينمائية الواعدة التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر، حيث يجمع بين أبطال مرموقين وقصة مشوقة،إن استمرارية الدعم في افتتاح دور العرض وتطوير الإستراتيجيات التوزيعية ستساهم بشكل كبير في نجاح العرض والوصول إلى قلوب الجماهير في مختلف أرجاء العالم العربي.