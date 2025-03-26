استعد لمتابعة الحلقة 26 من مسلسل حكيم باشا! إليك مواعيد العرض والقنوات الناقلة.

الرياض - أميرة القحطاني - تعد الدراما المصرية إحدى أبرز وسائل الترفيه التي تجمع جماهير كبيرة حولها، خاصة في موسم عرض الأعمال الرمضانية،ويُعتبر مسلسل “حكيم باشا” أحد تلك الأعمال المتميزة، حيث يجسد الفنان مصطفى شعبان شخصية محورية في دراما اجتماعية تتناول التفاصيل الإنسانية والاجتماعية في المجتمع المصري،سنستعرض في هذا البحث التوقيتات الخاصة بعرض الحلقة 26 والقنوات الناقلة لها، بالإضافة إلى تفاصيل حول القصة والأبطال الذين أبدعوا في تجسيد شخصيات العمل.

مسلسل حكيم باشا الحلقة 26

تمثل مسلسل حكيم باشا الحلقة 26 جزءًا مهمًا من رحلة العمل الرمضاني، حيث يتطلع المشاهدون إلى ما سيحدث في هذه الحلقة المعنية بالأحداث المليئة بالتوتر والنزاع،تعرض هذه الحلقة اليوم الأربعاء على العديد من القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، مما يمكن مشاهديها من متابعة كل جديد يتعلق بالشخصيات والأحداث.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا الحلقة 26

من المقرر عرض مسلسل حكيم باشا الحلقة 26 على قناة CBC في تمام الساعة 715 مساءً،كما ستتوافر إعادة أولى على القناة في الساعة 1215 صباحًا، وإعادة ثانية في الساعة 300 مساءً،بالإضافة إلى ذلك، سيتاح عرض الحلقة على منصة watch it في الساعة 725 مساءً.

القنوات الناقلة لـ مسلسل حكيم باشا الحلقة 26

تُعرض أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 26 على قناة الحياة في تمام الساعة 930 مساءً، مع توفر إعادة أولى الساعة 230 صباحًا،وسيتم عرض الإعادة الثانية في الساعة 930 صباحًا، مع إعادة ثالثة في الساعة 115 مساءً أيضاً، مما يتيح الفرصة لمتابعة الأحداث المثيرة في أي وقت.

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل “حكيم باشا” في إطار درامي يستند إلى البيئة الصعيدية، حيث يتولى حكيم إدارة تجارة عمه المتعلقة بالآثار،يتصاعد التوتر بين أفراد العائلة ويبدأ النزاع نتيجة للغيرة والطمع، مما يؤدي إلى تصاعد المشكلات داخل الأسرة وصولًا إلى لحظات حاسمة وتغييرات درامية جذرية.

أبطال مسلسل حكيم باشا

يشارك في هذا العمل الكبير مجموعة من الممثلين المتميّزين من بينهم مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، وأيضًا رياض الخولى وسلوى خطاب ومنذر رياحنة،وقد ساهم في تأليف المسلسل محمد الشواف، بينما تولى إخراجه أحمد خالد أمين، حيث تم إنتاجه بواسطة شركة سينرجي، مما يضمن تقديم عمل متكامل بمقاييس فنية عالية.

ختامًا، يعتبر مسلسل “حكيم باشا” نموذجًا يحتذى به في الدراما المصرية، من خلال تقديم قضايا اجتماعية تتعلق بالعائلة والغيرة، مما يجعله محط أنظار الكثير من المشاهدين،إن توافره على مجموعة متنوعة من القنوات الفضائية والمنصات الرقمية يسهل الوصول إليه من قبل الجمهور، والإصدارات المستمرة للحلقات تعزز الأثر الفني والدرامي الذي يسعى المسلسل إلى تحقيقه.