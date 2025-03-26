أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم: الأربعاء 26 مارس 2025 في متناول اليد!

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر سعر الدرهم الإماراتي من الموضوعات المهمة التي تهم الكثير من الناس، وخاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية،يشهد سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا أمام الجنيه المصري اليوم 26 مارس 2025، حيث يسجل البنك المركزي نسبة 13.75 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع،هذا الأمر يبرز أهمية متابعة أسعار العملات الأجنبية لدى المتعاملين والمستثمرين في السوق المصرية، لما لها من تأثير على مختلف الأنشطة التجارية.

سعر الدرهم الإماراتي

نعرض عبر موقع «الأسبوع» سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، وذلك في إطار سعينا المستمر لتزويد زوارنا بمعلومات دقيقة تشمل مختلف مجالات السوق،يتيح هذا العرض للمتداولين فرصة اتخاذ قرارات مالية مدروسة تبعاً لتحركات السوق.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 26 مارس 2025

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

حافظ سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري على استقراره في البنك المركزي، حيث بلغ نحو 13.75 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع،هذا السعر يشير إلى استقرار اقتصادي نسبي ويعكس الأوضاع الحالية في السوق.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدرهم الإماراتي حوالي 13.74 جنيه للشراء و13.78 جنيه للبيع،وفقًا لهذه القيم، يستطيع العملاء تحديد فرصهم الاستثمارية بشكل أفضل.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

شهد بنك مصر أيضًا استقرارًا في سعر صرف الدرهم الإماراتي، حيث بلغ 13.74 جنيه للشراء و13.78 جنيه للبيع،يُظهر هذا الاستقرار التوجه العام للعملة الإماراتية في السوق المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي

سجل البنك التجاري الدولي سعر صرف يبلغ 13.74 جنيه للشراء و13.77 جنيه للبيع، مما يعكس تباينًا بسيطًا مقارنة بالبنوك الأخرى، وبالتالي يقدم خيارات متنوعة للمستثمرين.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 13.73 جنيه للشراء و13.78 جنيه للبيع، وهذا السعر يعتبر مشابهًا للأسعار في البنوك الأخرى، مما يعكس استقرار العملة.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك كريدي أجريكول إلى 13.68 جنيه للشراء و13.78 جنيه للبيع،يظهر ذلك أيضًا الفروق الطفيفة التي قد تكون لها تأثيرات على المتداولين والمستثمرين.

تُعتبر متابعة أسعار العملات من الأمور الحيوية التي تشغل بال الكثير من المستثمرين والمتداولين، حيث تعكس هذه الأسعار اتجاهات السوق وتعطي إشارات حول الاستثمارات المستقبلية،يمكن أن تؤثر أي تغييرات في سعر الدرهم الإماراتي بشكل مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد المحلي، وبالتالي من الضروري أن يكون المستثمرون على دراية بتلك الأسعار وأثرها في الأنشطة الاقتصادية اليومية.