أماكن صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة: اكتشف وجهتك للصلاة!

الرياض - أميرة القحطاني - عيد الفطر هو أحد المناسبات الدينية الأكثر أهمية في العالم الإسلامي، يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم بعد انتهاء شهر رمضان المعظم،مع اقتراب عيد الفطر لعام 2025، بدأت التساؤلات تتزايد حول أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة، بالإضافة إلى مواعيد الصلاة في مختلف المحافظات،يتطلب تنظيم صلاة العيد في الساحات العامة والدينية تخطيطًا دقيقًا لضمان انسيابية وسلاسة العملية.

الاستعدادات لصلاة عيد الفطر 2025

حددت وزارة الأوقاف المصرية عدد 6240 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1446 هجريًا، بجانب المساجد المخصصة لهذه المناسبات على مستوى الجمهورية،تشمل هذه المساجد الكبرى التي تستوعب الأعداد الكبيرة من المصلين، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لتنظيم الدخول والخروج بكفاءة عالية لتجنب الازدحام،تعتبر هذه الاستعدادات جزءًا من رؤية الوزارة لتحقيق انضباط كامل خلال يوم العيد.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة

تتوزع ساحات الصلاة في مختلف مناطق القاهرة على نحو شامل، ومن أبرز هذه الساحات

جامع الأزهر

جامع الحسين

جامع عمرو بن العاص

مسجد السيدة زينب

مسجد السيدة نفيسة

مواعيد صلاة عيد الفطر 2025 في المحافظات المختلفة

يساهم معرفة مواعيد صلاة العيد في تسهيل تنظيم الحضور، وفيما يلي مواعيد صلاة عيد الفطر لبعض المحافظات

محافظة القاهرة 613 صباحًا

محافظة الجيزة 612 صباحًا

محافظة القليوبية 559 صباحًا

محافظة الإسكندرية 616 صباحًا

محافظة كفر الشيخ 613 صباحًا

محافظة الفيوم 614 صباحًا

محافظة بني سويف 613 صباحًا

محافظة المنيا 614 صباحًا

محافظة أسيوط 613 صباحًا

محافظة سوهاج 611 صباحًا

محافظة قنا 607 صباحًا

محافظة أسوان 607 صباحًا

محافظة دمياط 609 صباحًا

محافظة بورسعيد 607 صباحًا

محافظة السويس 607 صباحًا

محافظة العريش 601 صباحًا

محافظة الطور 603 صباحًا

محافظة سانت كاترين 601 صباحًا

محافظة طابا 557 صباحًا

محافظة شرم الشيخ 600 صباحًا

محافظة الزقازيق 610 صباحًا

محافظة بنها 612 صباحًا

محافظة شبين الكوم 613 صباحًا

محافظة أبو سمبل 613 صباحًا

محافظة مرسى مطروح 627 صباحًا

محافظة الغردقة 603 صباحًا

محافظة الخارجة 617 صباحًا

محافظة السلوم 635 صباحًا

محافظة نويبع 559 صباحًا

محافظة حلايب 553 صباحًا

محافظة شلاتين 557 صباحًا

تعتبر فترة العيد مناسبة اجتماعية ودولية تجمع العائلات والأصحاب من أجل تبادل التهاني والاحتفال، بالإضافة إلى تقوية الروابط الأسرية،إن التحضيرات التي يتخذها المسلمون في هذه المناسبة تعكس روح التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع،يعد عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم التسامح والمحبة وتقوية الروابط العائلية والمجتمعية،من المهم أن تكون هناك استعدادات كافية لضمان أن تسير احتفالات العيد بسلاسة وراحة للمسلمين في مصر.