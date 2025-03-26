أماكن صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة: اكتشف وجهتك للصلاة!

الرياض - أميرة القحطاني - عيد الفطر هو أحد المناسبات الدينية الأكثر أهمية في العالم الإسلامي، يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم بعد انتهاء شهر رمضان المعظم،مع اقتراب عيد الفطر لعام 2025، بدأت التساؤلات تتزايد حول أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة، بالإضافة إلى مواعيد الصلاة في مختلف المحافظات،يتطلب تنظيم صلاة العيد في الساحات العامة والدينية تخطيطًا دقيقًا لضمان انسيابية وسلاسة العملية.
الاستعدادات لصلاة عيد الفطر 2025
حددت وزارة الأوقاف المصرية عدد 6240 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1446 هجريًا، بجانب المساجد المخصصة لهذه المناسبات على مستوى الجمهورية،تشمل هذه المساجد الكبرى التي تستوعب الأعداد الكبيرة من المصلين، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لتنظيم الدخول والخروج بكفاءة عالية لتجنب الازدحام،تعتبر هذه الاستعدادات جزءًا من رؤية الوزارة لتحقيق انضباط كامل خلال يوم العيد.
أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة
تتوزع ساحات الصلاة في مختلف مناطق القاهرة على نحو شامل، ومن أبرز هذه الساحات
- جامع الأزهر
- جامع الحسين
- جامع عمرو بن العاص
- مسجد السيدة زينب
- مسجد السيدة نفيسة
مواعيد صلاة عيد الفطر 2025 في المحافظات المختلفة
يساهم معرفة مواعيد صلاة العيد في تسهيل تنظيم الحضور، وفيما يلي مواعيد صلاة عيد الفطر لبعض المحافظات
- محافظة القاهرة 613 صباحًا
- محافظة الجيزة 612 صباحًا
- محافظة القليوبية 559 صباحًا
- محافظة الإسكندرية 616 صباحًا
- محافظة كفر الشيخ 613 صباحًا
- محافظة الفيوم 614 صباحًا
- محافظة بني سويف 613 صباحًا
- محافظة المنيا 614 صباحًا
- محافظة أسيوط 613 صباحًا
- محافظة سوهاج 611 صباحًا
- محافظة قنا 607 صباحًا
- محافظة أسوان 607 صباحًا
- محافظة دمياط 609 صباحًا
- محافظة بورسعيد 607 صباحًا
- محافظة السويس 607 صباحًا
- محافظة العريش 601 صباحًا
- محافظة الطور 603 صباحًا
- محافظة سانت كاترين 601 صباحًا
- محافظة طابا 557 صباحًا
- محافظة شرم الشيخ 600 صباحًا
- محافظة الزقازيق 610 صباحًا
- محافظة بنها 612 صباحًا
- محافظة شبين الكوم 613 صباحًا
- محافظة أبو سمبل 613 صباحًا
- محافظة مرسى مطروح 627 صباحًا
- محافظة الغردقة 603 صباحًا
- محافظة الخارجة 617 صباحًا
- محافظة السلوم 635 صباحًا
- محافظة نويبع 559 صباحًا
- محافظة حلايب 553 صباحًا
- محافظة شلاتين 557 صباحًا
تعتبر فترة العيد مناسبة اجتماعية ودولية تجمع العائلات والأصحاب من أجل تبادل التهاني والاحتفال، بالإضافة إلى تقوية الروابط الأسرية،إن التحضيرات التي يتخذها المسلمون في هذه المناسبة تعكس روح التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع،يعد عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم التسامح والمحبة وتقوية الروابط العائلية والمجتمعية،من المهم أن تكون هناك استعدادات كافية لضمان أن تسير احتفالات العيد بسلاسة وراحة للمسلمين في مصر.
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