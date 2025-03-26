دوري أبطال أفريقيا: بدء حجز تذاكر مباراة القمة بين الأهلي والهلال السوداني!

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت شركة تذكرتي، مؤخرًا، عن فتح باب الحجز لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، للموسم الكروي 2025-2025،تتجه الأنظار نحو هذه المباراة المرتقبة والتي تأتي في إطار ذهاب ربع نهائي البطولة الإفريقية، حيث يعود المارد الأحمر للواجهة تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر،يعد هذا اللقاء جزءًا من الجهود المستمرة للأهلي لتحقيق النجاح في المسابقات الإفريقية، لا سيما بعد خروجه الأخير من بطولة كأس عاصمة مصر.

تفاصيل المباراة

ومن المقرر أن تقام المباراة المرتقبة بين الأهلي والهلال السوداني في ستاد القاهرة الدولي، حيث يمثل هذا الملعب أحد أبرز المحافل الرياضية في مصر،ستلعب المباراة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، مما يوفر فرصة للجماهير للاستمتاع بأجواء البطولة المثيرة.

استعدادات الأهلي للمباراة

قبل المباراة، يستعد الأهلي من خلال خوض مباراة ودية اليوم الأربعاء ضد فريق زد، كجزء من التحضيرات النهائية لمواجهة الهلال السوداني،يسعى كولر، المدير الفني، للاطمئنان على جاهزية اللاعبين البدنية والفنية، خصوصًا بعد عودة مجموعة من اللاعبين مثل علي معلول ويحيى عطية الله وحسين الشحات، الذين تعرضوا للإصابات في الفترة الماضية.

التحديات الحالية للفريق

تأتي هذه التحضيرات في ظل حالة من القلق بين صفوف الفريق بعد الخسارات المتتالية في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث فقد الأهلي النقاط أمام طلائع الجيش بنتيجة 3-1، غير أن عزيمة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية تتصدر الأولويات،يُظهر التاريخ أن الأهلي قادر على النهوض من هذه التحديات، وهو ما يأمل جماهيره في أن يظهر في أداء قوي وملهم خلال مراحل البطولة القادمة، بدءًا من ربع النهائي.

في الختام، تُعتبر مباراة الأهلي والهلال السوداني فرصة سانحة للفريق الأحمر لتأكيد مكانته كواحد من الفرق الرائدة في القارة السمراء،يُظهر الجمهور دعمًا كبيرًا للفريق مع انطلاق الموسم الكروي، آملين أن يحقق الفريق الإنجازات المرجوة، مستفيداً من الخبرات والتحديات التي واجهها مؤخرًا،إن تقديم أداء قوي في هذه المباراة يمكن أن يعيد الثقة للأهلي ويكون نقطة انطلاق لتحقيق المزيد من النجاح في المسابقات القادمة.