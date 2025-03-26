«فيفا» يكشف عن حصة الأهلي من الجوائز المالية في مونديال الأندية: “مبلغ مذهل”

الرياض - أميرة القحطاني - تُعَدُّ جوائز كأس العالم للأندية من أهم الأحداث الرياضية التي ينتظرها الكثيرون في عالم كرة القدم،حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مؤخرًا عن تفاصيل النسخة القادمة من البطولة المقررة في عام 2025،يُعتبر هذا الحدث قفزة نوعية في عالم الرياضة، إذ يُشارك فيه 32 فريقًا للمرة الأولى، مما يزيد من الإثارة والتنافس بين الأندية الكبرى،في هذا البحث، سنتناول تفاصيل الجوائز المالية المخصصة والصيغة الجديدة للبطولة، بالإضافة إلى تأثير هذا الحدث على الأندية المشاركة.

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2025

أعلن “فيفا” في وقت سابق عن القيمة الإجمالية للجوائز المالية الخاصة بكأس العالم للأندية التي ستصل إلى مليار دولار،هذه الخطوة تُعَدُّ دعمًا كبيرًا للأندية التي تتنافس في هذا المحفل الرياضي، إذ يُتوقع أن يحصل البطل على 125 مليون دولار،وأكّد رئيس “فيفا” جياني إنفانتينو أن توزيع الجوائز المالية يتماشى مع تطور كرة القدم للأندية وأنه يُعتبر تاريخيًا بامتياز، حيث تم تخصيص أكبر مبلغ ممكن لدورة تتضمن سبع مباريات بدءًا من دور المجموعات وصولًا إلى النهائي.

تفاصيل توزيع الجوائز المالية للأندية

تظهر النسخة الجديدة من مونديال الأندية مشاركة بطل دوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي، والذي يتواجد في المجموعة الأولى مع فرق مرموقة أخرى تشمل إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي،إلى جانب الجوائز المالية المخصصة، ستحصل الأندية على مكافآت عن كل انتصار حيث يُخصص 2 مليون دولار لكل فوز في دور المجموعات،كما تم تحديد ما يلي

1 مليون دولار للتعادل.

7.5 مليون دولار للتأهل إلى دور الـ16.

13.125 مليون دولار للتأهل إلى ربع النهائي.

21 مليون دولار للتأهل إلى نصف النهائي.

30 مليون دولار للوصول إلى المباراة النهائية.

40 مليون دولار للفريق الفائز بالبطولة.

جوائز النادي الأهلي المالية

سيحصل الأهلي على 9.5 مليون دولار نتيجة مشاركته في البطولة، بالإضافة إلى 2 مليون دولار لكل فوز يحصده في دور المجموعات، مما يُعزز من فرصه في إحراز تقدم ملحوظ في هذه المنافسة القوية،إن هذه الجوائز ليست فقط تعبيرًا عن احترام الفيفا للأندية، بل أيضًا تحفيزًا لها لتقديم أفضل أداء ممكن في البطولة.

في الختام، تُعَدُّ بطولة كأس العالم للأندية 2025 واحدة من أبرز الأحداث الرياضية في تاريخ كرة القدم، حيث ستحظى الأندية المشاركة بفرص مالية غير مسبوقة تجعل منها منافسة مثيرة،التعزيز المالي الذي مُنح للأندية ينطوي على تأثيرات إيجابية، ليس فقط على المستوى الفردي، بل أيضًا على الصعيد الجماعي لمستوى كرة القدم عالميًا،يظل الاهتمام والترقب قائمين بين الجماهير ، لما يمكن أن تقدمه هذه البطولة من مفاجآت وإبداعات تلبي شغف عشاق اللعبة.