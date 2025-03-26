كل ما تحتاج معرفته عن موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر كرة القدم من أكثر الرياضات شعبية في العالم، حيث تجمع بين الجماهير والفرق في منافسات تتسم بالإثارة والتشويق،في هذا السياق، يستعد نادي المصري البورسعيدي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني، حيث سيخوضان مباراة مهمة في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025،ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة مليئة بالتحديات والصراعات، مما يجعل الجميع في انتظارها بشغف،من المهم تبني استراتيجية فعالة ومتنوعة لتحقيق الفوز وتأمين مكان في الأدوار المتقدمة.

موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني

مباراة المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني ستُقام يوم الأربعاء المقبل، الموافق 2 أبريل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي،تعتبر هذه المباراة جزءًا من ذهاب دور ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، مما يبرز أهمية هذه المرحلة والتي تحتوي على مجموعة من الفرق القوية والتحديات الكبيرة.

تأهل المصري إلى ربع النهائي

نجح فريق المصري في الوصول إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط، خلف نادي الزمالك المتصدر برصيد 14 نقطة،تأهل المصري يعكس القدرة التنافسية للفريق في البطولة ويؤكد أهمية التحضير الفني والتكتيكي للمباريات الحاسمة.

الطاقم التحكيمي للمباراة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية،سيقود المباراة حكم الساحة المالي بوبو تراوري، ويمتاز بالخبرة والقدرة على إدارة المباريات الكبرى،بالإضافة إلى تراوري، سيساعده مواطنه موديبو ساماكي كمساعد حكم أول، بينما سيكون سيدو تياما كمساعد حكم ثاني،كما سيقوم جان أوتارا من بوركينا فاسو بمهام الحكم الرابع، في حين تم تعيين ماريا ريفيت من موريشيوس لحكم تقنية الفيديو، مع المساعدة من زميلتها الكاميرونية كارين فومو.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وسيمبا التنزاني

ستقوم قنوات بي ان سبورتس بنقل مباراة المصري وسيمبا التنزاني، حيث تمتلك حقوق البث لهذه البطولة القارية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،يُتوقع أن تُتابع المباراة من قبل شريحة واسعة من الجماهير، مما يعكس شغف المشجعين وسعيهم لمتابعة الفرق المفضلة لديهم في هذه المنافسات،تلعب وسائل الإعلام دورًا حيويًا في تعزيز ثقافة كرة القدم ونقل الأحداث لحظة بلحظة.

ختامًا، تعتبر مباراة المصري وسيمبا التنزاني من اللقاءات الهامة في تاريخ كل من الفريقين، حيث يتطلع كلاهما إلى تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرص التأهل،إن الاستعداد الجيد، سواء من الجانب الفني أو الإداري، سيلعب دورًا محوريًا في تحديد مسار المباراة ونتيجتها،من المؤكد أن الجماهير ستكون في انتظار هذا الحدث الكروي الهام ونتائجه المثيرة.