شارك في الإجابة واربح 300 ألف جنيه! إليك موعد عرض وإعادة برنامج مدفع رمضان المثير.

الرياض - أميرة القحطاني - تُعد برامج المسابقات والفوازير واحدة من أبرز أشكال الترفيه التي تُعرض خلال شهر رمضان المبارك، حيث تكتسب شعبية كبيرة بين المشاهدين،من ضمن هذه البرامج، يتألق برنامج “مدفع رمضان” الذي يقدمه الفنان محمد رمضان على قناة DMC، والذي أصبح نقطة جذب كبيرة لعشاق التحديات والأسئلة الثقافية،يهدف البرنامج إلى تعزيز الروح المباركة في الشهر الكريم، وتقديم جوائز مالية قيّمة للمشتركين، مما يزيد من تفاعل الجمهور ويدفعهم للمشاركة بفاعلية.

عرض برنامج “مدفع رمضان”

يُعرض برنامج “مدفع رمضان” يوميًا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، مع إعادة عرض الحلقة في الساعة الرابعة صباحًا،يعمل البرنامج على تقديم تجارب فريدة من نوعها تتضمن مسابقات وأسئلة متنوعة، مما يجعله تجربة مثيرة للمشاهدين،في الحلقة 25، كان هناك تفاعل خاص مع أحد المتسابقين، أحمد، الذي حقق حلمه في تجهيز ابنته، مما أضفى طابعًا عاطفيًا على المسابقة،هذه الحلقات تتسم بتنوع الأسئلة وروح المنافسة بين المشاركين.

سؤال الحلقة 25

في كل حلقة، يتم طرح سؤال جديد على المشاهدين، وفي الحلقة 25، سأل محمد رمضان “كام مرة قُلت كلمة يا بلدي في أغنية بتحلوي والأخيرة محسوبة”،جاء الجواب الصحيح 11 مرة، مما يعكس مدى تفاعل الجمهور مع الأغاني والمعاني الوطنية،تسهم هذه الأسئلة في رفع مستوى التفاعل وتحدي القدرات المعرفية لدى المشاركين، والتي تساهم في تعزيز الثقافة العامة.

جوائز “مدفع رمضان”

يشمل برنامج “مدفع رمضان” ثلاث فرص يومية للفوز بجوائز مالية تصل إلى 300 ألف جنيه،تتمثل هذه الفرص في الفائز الأول الذي يُعلن عنه في بداية الحلقة، اختيار رقم عشوائي للفوز بجائزة 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى سؤال بجائزة كبرى تصل قيمتها إلى 100 ألف جنيه،يعكس هذا الهيكل الديناميكي للجوائز رغبة البرنامج في إشراك أكبر عدد ممكن من المشاهدين وتحفيزهم على المشاركة.

طريقة المشاركة في المسابقة

للمشاركة في المسابقة اليومية، يمكن للمشاهدين إرسال إجابة السؤال عبر رسالة نصية إلى الرقم 2345 بسعر 1.5 جنيه فقط، مما يُسهل على الجميع الانخراط في الفعاليات،إن هذا النظام الإيجابي يمكن أن يُسهم في نسبة المشاهدات ويحفّز المشاركين على تبادل تجاربهم وأفكارهم.

أهمية البرنامج

استطاع برنامج “مدفع رمضان” أن يحقق نسب مشاهدة عالية منذ انطلاقه، مما يدل على نجاحه في جذب انتباه الجمهور،إن تلك البرامج لا تقدم فقط فرصة للترفيه وإنما تحقق أيضًا أحلام الفائزين، مثل الزيارات للأماكن المقدسة أو الجوائز المالية الكبرى،فكل جولة في البرنامج تمثل فرصة لمشاركة اللحظات السعيدة والذكرة الجميلة بين الأسر والمشاركين.

الختام

في الختام، يعتبر برنامج “مدفع رمضان” نموذجًا فريدًا للترفيه خلال شهر رمضان المبارك،يجمع البرنامج بين التعليم والترفيه ويوفر فرصة للمشاهدين لتحقيق أحلامهم،مع استمراره وتطوره، يبقى البرنامج محط أنظار محبي المسابقات، حيث يحظى بتفاعل كبير وجوائز مثيرة،إن نجاحه يعود في المقام الأول إلى تقديم محتوى هادف يتماشى مع قيم الشهر الكريم.