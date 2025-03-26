مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر 2025: اكتشفوا خدماتنا على خطوط السكة الحديد!

الرياض - أميرة القحطاني - مواعيد عمل القطارات الإضافية خلال عيد الفطر تعتبر موضوعًا حيويًا يهم الكثير من المسافرين،يسر العديد من الركاب معرفة مواعيد تشغيل القطارات الإضافية، خاصة في فترة الأعياد التي تشهد في حركة المسافرين،تسعى هيئة السكك الحديدية إلى توفير خدماتها للمسافرين بسهولة ويسر خلال هذه الفترة الخاصة،يتناول هذا البحث تفاصيل القطارات الإضافية المزمع تشغيلها بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتي تهدف إلى تسهيل حركة النقل وإراحة الركاب.

تشغيل القطارات الإضافية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن خطط تشغيل عدد من القطارات الإضافية بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تستمر هذه الخدمة حتى يوم 11 إبریل 2025،تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتيسير حركة الركاب، وبالأخص على خط الصعيد.

مواعيد عمل القطارات الإضافية في عيد الفطر 2025

تشمل مواعيد القطارات الإضافية إتاحة عدة رحلات يومية، منها

تشغيل قطار 2040 «تالجو» من القاهرة إلى أسوان يومياً، بدءاً من 25 مارس 2025 وحتى 10 إبريل 2025، حيث يقوم القطار من القاهرة الساعة 2015 ويصل إلى أسوان الساعة 0810.

تشغيل قطار 2041 «تالجو» من أسوان إلى القاهرة يومياً، خلال الفترة من 26 مارس 2025 وحتى 11 إبريل 2025، حيث يغادر أسوان الساعة 1650 ويصل القاهرة الساعة 0450.

تشغيل قطار 1942 «أسباني مطور» من القاهرة إلى أسوان يومياً، بدءاً من 25 مارس 2025 وحتى 10 إبريل 2025، حيث يغادر القاهرة في الساعة 2250 ويصل إلى أسوان الساعة 1150.

تشغيل قطار 1943 «أسباني مطور» من أسوان إلى القاهرة، وذلك من 26 مارس 2025 وحتى 11 إبريل 2025، حيث يغادر أسوان الساعة 1800 ويصل الساعة 0650 في اليوم التالي.

تشغيل قطار 1938 «ثالثة مكيفة» من القاهرة إلى أسوان يومياً خلال الفترة من 25 مارس 2025 وحتى 10 إبريل 2025، departing الساعة 2150 وصولاً إلى الساعة 1005.

تشغيل قطار 1939 «ثالثة مكيفة» من أسوان إلى القاهرة يومياً، من 26 مارس 2025 حتى 11 إبريل 2025، departing في الساعة 2230 وصولاً إلى الساعة 1115.

تشغيل قطار 1940 «ثالثة مكيفة» من القاهرة إلى أسوان، وذلك في الفترة من ليلة 25 إلى 26 مارس 2025 وحتى ليلة 10 إلى 11 إبريل 2025، departing في الساعة 0035 وصولاً إلى الساعة 1230.

تشغيل قطار 1941 «ثالثة مكيفة» من أسوان إلى القاهرة يومياً خلال الفترة من 26 مارس 2025 وحتى 11 إبريل 2025، departing في الساعة 2130 وصولاً إلى الساعة 1025.

تشغيل قطار 1936 «VIP» من الإسكندرية إلى أسوان يوم 27 مارس 2025 فقط، departing في الساعة 1520 وصولاً إلى الساعة 0620 في اليوم التالي.

تشغيل فوارغ القطار يوم 27 مارس 2025 فقط بين القاهرة والإسكندرية، departing في الساعة 0010 وصولاً إلى الساعة 0235.

تشغيل قطار 1937 «VIP» من أسوان إلى الإسكندرية يوم 3 إبريل 2025 فقط، departing في الساعة 0900 وصولاً إلى الساعة 0050 في اليوم التالي.

تشغيل فوارغ القطار يوم 3 إبريل 2025 فقط بين الإسكندرية والقاهرة، departing في الساعة 1150 وصولاً إلى الساعة 1425.

الخاتمة

تسعى هيئة السكك الحديدية إلى تقديم خدمات متميزة للركاب خلال عيد الفطر، حيث يوفر تشغيل القطارات الإضافية فرصة لمزيد من الأشخاص للاستمتاع بالعيد مع أسرهم في مختلف المحافظات،من خلال هذه الجداول الزمنية المنظمة، يتمكن المسافرون من التخطيط لرحلاتهم بصورة أفضل والتمتع بأجواء العيد،إن توفير خدمات النقل فائق الجودة يعكس جهود الهيئة في تيسير النقل ويعزز من تجربة الركاب خلال فترة الأعياد.