صابر ومستقبل الصولجان: موعد عرض الحلقة 28 من مسلسل المداح الجزء الخامس!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر مسلسل المداح من الأعمال الدرامية المصرية التي استطاعت أن تخلق قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل أحداثها المشوقة وأداء نجومها البارز،في هذا السياق، تزداد حمى الترقب بين عشاق العمل مع اقتراب عرض الحلقة الجديدة، حيث أن صابر المداح يخوض مغامرات مثيرة وصراعات خطيرة،هذا البحث يتناول تفاصيل موعد عرض الحلقة الجديدة من الجزء الخامس، بالإضافة إلى تلخيص لأهم أحداث المسلسل وبطلها الرئيسي.

موعد عرض مسلسل المداح الجزء الخامس الحلقة 28

تُعرض الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل المداح الجزء الخامس، الذي يحمل عنوان “أسطورة العهد”، بشكل حصري عبر منصة شاهد في تمام الساعة 12 صباحًا،بينما يُمكن للجمهور متابعة الحلقة أيضًا على قناة MBC مصر حيث تعرض في تمام الساعة 7 مساءً،يعتبر العرض على المنصتين فرصة مثالية لمتابعي المسلسل لمشاهدة أحدث التطورات في قصة صابر المداح.

القنوات الناقلة لمسلسل المداح 5

يوفر مسلسل المداح الجزء الخامس تجربة مشوقة للمتابعين، حيث يُعرض على قناة “MBC مصر”،فضلًا عن وجوده على منصة شاهد الرقمية التي تُتيح للمشاهدين إمكانية المشاهدة في أي وقت يناسبهم، مما يزيد من إقبال الجمهور لمتابعة أحداثه المثيرة وخصوصًا مع التغيرات الدرامية الحاصلة في القصة.

أحداث مسلسل المداح الجزء الخامس

تدور أحداث مسلسل المداح الجزء الخامس حول عودة شخصية صابر المداح من الموت في ظل ظروف تزداد تعقيدًا،يجد صابر نفسه في مواجهة تهديدات أكبر لم يشهدها من قبل، حيث يتخطى الصراع نطاق الجن ليصل إلى بنات إبليس اللاتي يسعون لتحقيق أهداف شريرة تهدد البشرية،بجانب ذلك، يُسلط المسلسل الضوء على رحلة صابر للبحث عن الصولجان الذي سيمنحه القدرة على هزيمة هؤلاء الأعداء، مما يضفي عمقًا على القصة ويساعد في بناء الإثارة حول مستقبل أحداثها.

أبطال مسلسل المداح الجزء الخامس

يشارك في بطولة مسلسل المداح الجزء الخامس مجموعة من الأسماء اللامعة في عالم الدراما المصرية، بما في ذلك الفنان حمادة هلال، الذي يعد النجم الأول في العمل،يشاركه في التمثيل النجوم خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد الصاوي، وجوري بكر وغيرهم من الفنانين الذين أضفوا لمسة خاصة على الأحداث،لقد حققت هذه الأسماء شهرة كبيرة بفضل تجاربهم السابقة وأدائهم المتميز في المسلسل.

في الختام، يُعد مسلسل المداح جزءًا من الأعمال الدرامية التي استطاعت جذب الأنظار بفضل قصتها المثيرة ونجمها البارز،يتطلع الجمهور بشغف لمتابعة الأحداث المتلاحقة في الحلقة القادمة، والتي من المؤكد أنها ستضيف المزيد من الإثارة والتشويق،إن اتباع تفاصيل الحلقة وتوافرها عبر المنصات المختلفة يسهل على المشاهدين متابعة هذا العمل الفريد والاستمتاع بما يقدمه من دراما وتشويق كل أسبوع.