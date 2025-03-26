أحمد بلال يثير الجدل بتعليقه على تصريحات حسام حسن حول إمام عاشور!

الرياض - أميرة القحطاني - في إطار التحضيرات لخوض تصفيات كأس العالم 2026، خرجت تصريحات مثيرة من حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، حول استبعاد لاعب وسط النادي الأهلي، إمام عاشور، من القائمة،يتناول هذا البحث ديناميكيات العلاقة بين المدرب واللاعبين وتأثيرها على أداء المنتخب، وكيف يمكن لتصريحات المدرب أن تنعكس سلبًا على الروح المعنوية وحضور اللاعبين في المعسكرات المقبلة.

تصريحات حسام حسن وتأثيرها على اللاعبين

عقب انتهاء المباراة التي جمعت المنتخب المصري مع سيراليون، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، استغل حسام حسن المؤتمر الصحفي ليؤكد على استبعاد إمام عاشور لأسباب وصفها بأنها “أخطاء لا تُغتفر”،وذكر أنه كان هناك موقف يخص تصرف ناتج عن الغضب عندما شتت الكرة خارج الملعب، إضافة إلى ادعاء الإصابة قبل مواجهة غينيا، رغم عدم غيابه عن المشاركة مع فريقه الأهلي لاحقًا،وجه حسن تساؤلات حول التزام اللاعبين، واصفًا المنتخب بأنه “مثل الجيش” يتطلب الانضباط.

آراء أحمد بلال حول استبعاد إمام عاشور

أبدى أحمد بلال، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، استغرابه من تصريحات حسام حسن، منتقدًا استبعاد إمام عاشور دون التواصل معه،قال إنه كان يجب على حسن استدعاء اللاعب وفتح حوار معه بدلًا من التصريحات العامة،كما تساءل لماذا يجب على عاشور الاعتذار للشعب المصري رغم عدم ارتكابه أي “خيانة عظمى”،تشير هذه التصريحات إلى الحاجة إلى التواصل الفعّال داخليًا في الفريق لضمان توافق الأدوار والاحترام المتبادل.

أداء المنتخب المصري في التصفيات الإفريقية

استطاع المنتخب الوطني تعزيز صدارته في المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 16 نقطة بعد 6 مباريات،حقق الفراعنة 5 انتصارات وتعادلوا في مباراة واحدة، مما يعكس القوة التنظيمية للفريق ومدى التزام اللاعبين في الأداء،جاء تشكيل المنتخب المصري في المباراة ضد سيراليون على النحو التالي محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني في الدفاع، ومحمود تريزيجيه، ومروان عطية، وأحمد سيد زيزو في الوسط، وعمر مرموش، ومصطفى محمد، ومحمد صلاح في الهجوم.

في الختام، تعكس تصريحات حسام حسن حول إمام عاشور التحديات التي تواجه الفرق الرياضية في إدارة العلاقات بين المدربين واللاعبين،بالنسبة للمنتخب المصري، فإن الأداء القوي في التصفيات يجعل التوترات الداخلية أمرًا قابلًا للتجاوز، ولكن من الضروري أن تتم معالجة القضايا بين المدرب واللاعبين بطرق فعّالة،عبر التواصل الصريح والاحترام المتبادل، يمكن للمنتخب تعزيز صفوفه وتحقيق نتائج مميزة في المستقبل.