استعدوا لمباريات منتخب مصر الحاسمة في تصفيات كأس العالم 2026!

الرياض - أميرة القحطاني - تعد تصفيات كأس العالم 2026 حدثًا رياضيًا بالغ الأهمية للمنتخبات المشاركة، وخاصة منتخب مصر الأول الذي يقوده حسام حسن،بعد مضي ست جولات من التصفيات الأفريقية، تتبقى أمام الفراعنة أربع مباريات حاسمة في مشوار التأهل إلى النهائيات،تأتي هذه التصفيات في وقت حساس حيث يتطلع جميع اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق نتائج إيجابية تؤكد قوة المنتخب ومهارته في التنافس على الساحة العالمية.

تفاصيل مباراة مصر وسيراليون

في يوم الثلاثاء، شهد استاد القاهرة الدولي مواجهة قوية بين مصر وسيراليون، ونجح المنتخب المصري في تحقيق انتصار مهم بفوز بهدف نظيف سجله أحمد سيد زيزو،هذا الفوز كان حاسمًا حيث يساهم في تعزيز موقف منتخب مصر في مجموعته ضمن التصفيات.

جدول مباريات منتخب مصر المتبقية

يتبقى أمام منتخب مصر أربع مباريات في التصفيات هي كالتالي

مصر × إثيوبيا – الجولة السابعة – سبتمبر 2025

بوركينا فاسو × مصر – الجولة الثامنة – سبتمبر 2025

جيبوتي × مصر – الجولة التاسعة – أكتوبر 2025

مصر × غينيا بيساو – الجولة العاشرة – أكتوبر 2025

ترتيب المجموعة

يتصدر المنتخب الوطني مجموعته حاليًا برصيد 13 نقطة، متفوقًا على منتخب بوركينا فاسو الذي يحتل المركز الثاني برصيد 11 نقطة،يأتي منتخب سيراليون في المرتبة الثالثة برصيد 8 نقاط، بينما يأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويليهم غينيا بيساو بنفس الرصيد من النقاط،في قاع المجموعة، يتواجد منتخب جيبوتي برصيد نقطة واحدة فقط، مما يبرز التحديات التي يواجهها،

تعتبر المباريات المتبقية أمرًا حساسًا بالنسبة للمنتخب المصري، حيث يتوقع الكثير من الجماهير أداءً متميزًا يضمن لهم التأهل لكأس العالم،المباراة القادمة ضد إثيوبيا ستكون اختبارًا حقيقيًا لمهارات وقدرة اللاعبين وجهازهم الفني في التعامل مع الضغوط وتجاوز التحديات.

في الختام، يسعى منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن لإثبات تفوقه في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026،مع تركيز كامل على المباريات المتبقية، يأمل المنتخب في الحفاظ على صدارة المجموعة وتحقيق الأهداف المرسومة من قبل الإدارة والجماهير،من المؤكد أن هذه التصفيات ستكون نقطة انطلاق جديدة للكرة المصرية على الساحة العالمية.