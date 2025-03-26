استعد للعيد: مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025

الرياض - أميرة القحطاني - في ضوء التحولات المرتبطة بعطلات الأعياد والمناسبات الدينية، يسعى العديد من المواطنين للحصول على معلومات دقيقة حول مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك لعام 2025،ويأتي هذا البحث في إطار استعدادات الجميع لاستقبال إجازة عيد الفطر المبارك، التي ستبدأ من يوم السبت الموافق 29 مارس 2025، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق أول إبريل 2025، وهي فترة تشهد عادةً كبيرة في أنشطة البنوك والخدمات المصرفية.

مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025

أعلن البنك المركزي المصري عن المواعيد المحددة لعمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك 2025، والتي ستكون على مدار أربع ساعات عمل يوميًا،ووفقًا للتصريحات الرسمية، فإن مواعيد العمل تتوزع كالتالي

مواعيد عمل الجمهور من الساعة 930 صباحًا وحتى 130 ظهرًا.

مواعيد عمل الموظفين من الساعة 900 صباحًا وحتى 200 ظهرًا.

من الملاحظ أن الموظفين سيعملون خلال فترة زمنية تصل إلى خمس ساعات يوميًا، بينما يخصص للجمهور أربع ساعات فقط،ومن المتوقع أن يكون يوم الخميس، الموافق 27 مارس، هو آخر يوم عمل للبنوك قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك، التي أعلنها البنك المركزي.

مواعيد عمل البنك الأهلي المصري خلال رمضان 2025

في إطار الجهود التي تبذلها البنوك لتلبية احتياجات عملائها خلال شهر رمضان، قدم البنك الأهلي المصري أيضًا مواعيد عمله للعملاء،وتظهر البيانات المتاحة أن البنك الأهلي سيعمل وفق الأوقات التالية

للجمهور من الساعة 930 صباحًا إلى 130 ظهرًا.

للموظفين من الساعة 900 صباحًا إلى 200 ظهرًا.

هذه التوقيتات تتوافق مع سياسة البنك المركزي المصري، مما يعكس التنسيق بين المؤسسات المصرفية لتمكين المواطنين من القيام بجميع معاملاتهم المالية بكفاءة.

مواعيد عمل بنك مصر خلال رمضان 2025

كما قام بنك مصر بالإعلان عن مواعيد عمله خلال شهر رمضان المبارك، حيث تتشابه هيكلية مواعيد العمل مع تلك التي أعلنت عنها البنوك الأخرى،وتكون مواعيد العمل في بنك مصر كالتالي

للجمهور من 930 صباحًا إلى 130 ظهرًا.

للموظفين من 900 صباحًا إلى 200 ظهرًا.

هذا التنسيق بين البنوك يضمن تقديم خدمات مصرفية ملائمة للمواطنين في أوقات الذروة، ويعزز من قدرة الجميع على التخطيط لإجازاتهم بشكل أفضل.

في الختام، تعكس الساعات المحددة لعمل البنوك خلال الأسبوع الأخير من رمضان 2025 التزام البنوك بتلبية احتياجات العملاء مع مراعاة العادات والتقاليد المرتبطة بالشهر الفضيل،يُنصح المواطنين بمعرفة هذه المواعيد جيدًا لتجنب أي زحام أو تأخير في خدماتهم المصرفية، مما سيمكنهم من الانتهاء من معاملاتهم قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك،إن معرفة مواعيد العمل تساعد الأفراد على التخطيط السليم لاستثماراتهم واحتياجاتهم المالية.