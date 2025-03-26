الأهلي يواجه زد اليوم في اختبار قوي قبل مباراة الهلال السوداني بدوري الأبطال

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر التحضيرات للمباريات النهائية من أهم مراحل الاستعداد التي تشهدها الفرق الرياضية، حيث يلعب كل من الطاقم الفني واللاعبين دورًا رئيسيًا في الوصول لأعلى مستويات الأداء،ومن ضمن هذه التحضيرات، يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة ودية مرتقبة هذا المساء أمام فريق زد، تأتي ضمن خطته التحضيرية لملاقاة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في الأول من أبريل المقبل،يمثل هذا اللقاء فرصة لتقييم جاهزية اللاعبين، لا سيما أولئك العائدين من الإصابات.

الهدافون والعائدون من الإصابة

في هذا السياق، يسعى المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، لضمان تحقيق توازن الفريق من خلال الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين الذين عانوا مؤخرًا من إصابات،يشمل هذا الخماسي أبرز اللاعبين في الفريق وهم علي معلول، يحيى عطية الله، أفشة، وطاهر محمد طاهر، وياسر إبراهيم،كان هؤلاء اللاعبين بعيدين عن الملاعب لفترة، لذا يتطلع كولر لاستغلال هذه المباراة الودية لاختبار جاهزيتهم ومراقبة أدائهم خلال المباراة.

التحديات السابقة وضرورة تحسين الأداء

تأتي هذه المباراة في ظل حالة من التوتر تسود الفريق عقب الخروج من بطولة كأس عاصمة مصر، بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة أقيمت يوم الاثنين الماضي،تمثل هذه الخسارة الثانية للفريق في البطولة، حيث سبق أن تكبد هزيمة أخرى أمام إنبي في الجولة الأولى،لذلك، تتجه الأنظار الآن إلى ضرورة تقديم أداء قوي واستعادة الثقة لدى اللاعبين، حيث تتطلب المرحلة المقبلة التركيز على تصحيح المسار في البطولات القادمة، وبخاصة في دوري الأبطال.

موعد مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني

تحدد موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد الهلال السوداني في التاسعة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل، حيث ستجرى المباراة على ستاد القاهرة الدولي،تعتبر هذه المواجهة نقطة انطلاق نحو الاستحقاقات القارية ووسيلة لتأكيد جدارة الفريق بالتنافس على اللقب الإفريقي.

في ختام هذه التحضيرات، يظهر الأمل جليًا في عودة الفريق للنقطة الذهبية، حيث يتطلب الحال تجديد العزيمة والإصرار لتحقيق نتائج إيجابية،إن النجاح في تجاوز الهلال السوداني قد يعيد الروح المعنوية للفريق، بعد فترة من الشكوك،بالتالي، ينتظر المشجعون بفارغ الصبر لتحقيق نتائج تبشر بمزيد من النجاح في بطولة دوري أبطال إفريقيا.