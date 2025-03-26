موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل عايشة الدور على قناة ON – هل أنتم مستعدون للمفاجآت؟

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر دراما المسلسلات العربية جزءًا أساسيًا من الثقافة والفن في الوطن العربي، حيث تقدم مجموعة من القصص المتنوعة التي تعكس واقع الحياة الاجتماعية والنفسية،واحدة من أبرز هذه الأعمال هو مسلسل “عايشة الدور” الذي تؤديه الفنانة دنيا سمير غانم، والتي تستمر في تقديم أداء مميز يجذب انتباه الجمهور،في هذا البحث، سنلقي نظرة على أحد الحلقات المثيرة من المسلسل ونناقش عناصره الأساسية، مثل موعد العرض، الأبطال، والقصة، بالإضافة إلى الأبعاد النفسية والشخصية التي يطرحها العمل.

موعد عرض مسلسل عايشة الدور الحلقة 12

يُعرض مسلسل “عايشة الدور” كل يوم عبر شاشة قنوات ON، حيث يمكن للمشاهدين متابعة الحلقة 12 في التوقيتات التالية يتم عرض الحلقة لأول مرة في تمام الساعة 605 بعد الإفطار، تليها إعادة أولى في الساعة 245 صباحًا، وإعادة ثانية في الساعة 130،يُمكن أيضًا للمشاهدين متابعة العرض بشكل متزامن على منصة “watch it” الرقمية، مما يوفر خيارات مرنة للمشاهدين والمتابعين.

أبطال مسلسل عايشة الدور

يمتاز مسلسل “عايشة الدور” بتشكيلة ممثلين متنوعة، حيث تؤدي دنيا سمير غانم دور البطلة،ويشارك في العمل مجموعة من الممثلين المتميزين مثل محمد ثروت، محمد كيلاني، سما إبراهيم، ورحاب الجمل،يتولى أحمد الجندي مهمة الإخراج، بينما جاء النص من تأليفه بالتعاون مع كريم يوسف، وتم إنتاج العمل عبر شركة السبكي.

قصة مسلسل عايشة الدور

يتناول المسلسل قصة امرأة مطلقة تجسدها الفنانة دنيا سمير غانم، التي تربي ابنتها المراهقة وطفلها، وتدير محلًا للهدايا،يُظهر العمل الألم النفسي الناتج عن تجربة الطلاق، الذي يعرف في علم النفس باضطراب ما بعد الصدمة أو الكرب،يعكس المسلسل التفاصيل النفسية للشخصية الرئيسية، مما يُضيف عمقًا وإثارة تتجاوز الأحداث السطحية، ويعكس التحديات التي تواجهها النساء في المجتمع.

في ختام هذا البحث، يتضح أن مسلسل “عايشة الدور” ليس مجرد عمل درامي بل يحمل في طياته العديد من الرسائل النفسية والاجتماعية،يتوقف نجاحه على الأداء المتميز لفريق العمل وعمق القصة التي تلقي الضوء على قضايا تعاني منها الكثير من النساء في المجتمع،وبالتالي، يبقى السؤال قائمًا حول كيفية تأثير هذه الأعمال على المشاهدين ومدى قدرتها على تحفيز النقاش حول موضوعات هامة.