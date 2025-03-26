أحدث أسعار الدواجن والبيض ليوم الأربعاء 26 مارس 2025: البيض البلدي بسعر 120 جنيهًا!

الرياض - أميرة القحطاني - تشغل أسعار الدواجن والبيض حيزًا كبيرًا في اهتمام شريحة واسعة من الجماهير، نظرًا لأهمية هذه المنتجات في النظام الغذائي اليومي،وفي إطار متابعة الأسواق المحلية للأسعار، تم تسجيل استقرار ملحوظ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 26 مارس 2025،سنستعرض في هذه المقالة التفاصيل الخاصة بأسعار الدواجن والبيض، ونستكشف التغيرات المحتملة في السوق، كما سنقدم رؤية شاملة تسهم في فهم الاتجاهات الحالية.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26 مارس 2025

بلغ سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 120 جنيهًا، في حين سجل سعر الدواجن البيضاء نحو 96 جنيهًا للكيلو،أما بالنسبة لسعر أمهات الدواجن البيضاء، فقد تم تسجيل حوالي 70 جنيهًا للكيلو،كما تراوح سعر الدواجن الساسو ما بين 90 و91 جنيهًا للكيلو، مما يعكس استقرار الأسعار العامة لهذا النوع من الدواجن في السوق المحلي.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 26 مارس 2025

أما في ما يخص البيض، فقد تراوحت أسعار البيض الأبيض ما بين 154 و158 جنيهًا للكرتونة،بينما سجل سعر البيض الأحمر ما بين 156 و160 جنيهًا،بحكم ذلك، سجلت كرتونة البيض البلدي ما بين 154 و158 جنيهًا، مما يؤشر على استقرار أسعار البيض في الأسواق، وهو ما يعد إيجابيًا للمستهلكين.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 26 مارس 2025

أما بالنسبة لأسعار الكتاكيت، فقد تراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات بين 40 و51 جنيهًا،في حين سجل سعر الكتكوت الساسو ما بين 13 و14 جنيهًا،وسجل سعر الكتكوت البلدي الحر ما بين 6.5 و7 جنيهات،فيما تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 و14 جنيهًا، وسعر كتكوت هجين كان ما بين 8 و9 جنيهات،وسجل سعر كتكوت جيل ثاني ما بين 10 و11 جنيهًا، بينما تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 15 و16 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

فيما يخص أسعار البط، فقد سجل كتكوت البط الفرنسي ما بين 7 و8 جنيهات، في حين تراوح سعر كتكوت البط المسكوفي بين 33 و34 جنيهًا،أما بالنسبة لكتاكيت البط المولارد فقد كانت أسعارها ما بين 26 و27 جنيهًا،تعتبر هذه الأسعار مؤشرًا جيدًا لحالة سوق البط وتوافره.

في الختام، تظهر أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية استقرارًا نسبيًا، مما يعد إيجابيًا للمستهلكين خلال الفترة الراهنة،يبقى من المهم متابعة التغيرات في الأسعار في المستقبل، حيث إن أي تقلبات في السوق قد تؤثر على العرض والطلب،نأمل أن تكون هذه المعلومات قد ساهمت في توضيح الوضع الحالي للأسعار، مما يساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة في التعامل مع السوق المحلي.