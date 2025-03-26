أسعار الحديد والأسمنت اليوم: كم بلغ سعر الطن في الأربعاء 26 مارس 2025؟

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر أسعار الحديد والأسمنت من المؤشرات الاقتصادية المهمة في السوق المصري، حيث تلعب دورًا محوريًا في تحديد كلفة البناء والمشروعات الاستثمارية،يشهد سوق الحديد والأسمنت تغيرات دورية تتأثر بعوامل عدة، مثل العرض والطلب والمنافسة بين الشركات المختلفة،لذا، يأتي هذا التقرير ليقدم صورة واضحة عن أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري في يوم الأربعاء 26 مارس 2025، مما يسهم في تعزيز المعرفة الاقتصادية للمتعاملين في هذا القطاع.

استقرار أسعار الحديد والأسمنت

شهدت أسعار الحديد والأسمنت على أرض المصنع حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26 مارس 2025،حيث بلغ سعر طن حديد عز نحو 39000 جنيه، بينما سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 3260 جنيهًا، مما يعكس سياسة الأسعار المستقرة التي تتبعها العديد من الشركات في ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها السوق.

تحليل أسعار الحديد اليوم

بالنظر إلى أسعار الحديد اليوم الأربعاء، نجد أن سعر طن حديد عز سجل نحو 39000 جنيه،أما عن سعر طن حديد عطية، فقد وصل إلى 36000 جنيه، بينما سعر طن حديد المصريين سجل نحو 37000 جنيه،وبالمثل، وصل سعر طن حديد المراكبي إلى 37300 جنيه، في حين بلغ سعر طن حديد سرحان نحو 34000 جنيه،في المقابل، سجل سعر طن حديد بشاي 38500 جنيه، بينما سجل سعر مصر ستيل نحو 37000 جنيه، مما يعكس تباين الأسعار بين الشركات المختلفة.

أسعار الأسمنت اليوم

فيما يخص الأسمنت، سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 3260 جنيهًا، بينما سعر طن أسمنت وادي النيل بلغ حوالي 3200 جنيه،أما عن سعر طن أسمنت حلوان، فقد وصل إلى حوالي 3320 جنيهًا، مما يظهر استقرارًا نسبيًا في أسعار الأسمنت في السوق المصري.

أسعار الأسمنت المخلوط

سجل سعر طن أسمنت الواحة نحو 2420 جنيهًا، بينما وصل سعر طن أسمنت أهل مصر إلى 2470 جنيهًا،هذا الاستقرار في أسعار الأسمنت المخلوط يمكن أن يُعزى إلى تنظيم السوق وارتفاع معايير الجودة المطلوبة.

أسعار الأسمنت الأبيض

أما أسعار الأسمنت الأبيض، فقد سجل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض نحو 4140 جنيهًا،في حين بلغ سعر Ton الأسمنت الأبيض العادة نحو 4120 جنيهًا، وسجل سعر طن أسمنت سوبر سيناء نحو 4000 جنيه،يعكس هذا التباين في الأسعار الاستهلاك المتزايد والطلب على أنواع محددة من الأسمنت.

تظل متابعة أسعار الحديد والأسمنت أمرًا حيويًا لأصحاب الأعمال والمستثمرين في قطاع البناء والتشييد، حيث أن هذه الأسعار تؤثر مباشرة على تكاليف المشاريع المختلفة،لذا، من المهم القيام بمتابعات دورية لهذه الأسعار وفهم العوامل المؤثرة عليها لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.