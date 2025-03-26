أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 26 مارس 2025: الكابوريا بـ150 جنيها!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر أسعار السمك والجمبري من العوامل المهمة التي تؤثر على سوق المواد الغذائية في مصر،وقد شهدت الأسعار في يوم الأربعاء 26 مارس 2025 تباينًا ملحوظًا، وفقًا لأحدث التحديثات من سوق العبور،في إطار اهتمامنا بتقديم المعلومات الدقيقة لجمهورنا، نسلط الضوء على أسعار الأسماك اليوم لنقدم لمتابعينا صورة واضحة عن السوق الحالية.

أسعار السمك اليوم

سعر السمك البلطي الصغير يتراوح بين 68 و70 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما يبلغ سعر البلطي الكبير بين 70 و75 جنيهًا،أما البلطي الأسواني فيتراوح سعره بين 30 و70 جنيهًا،بالنسبة للفيليه البلطي، فيتراوح سعره بين 50 و250 جنيهًا، مما يعكس تنوع الخيارات المتاحة.

سعر الكابوريا اليوم يتراوح بين 40 و150 جنيهًا للكيلو،كما يلعب سعر سمك البربون المجمد دورًا في السوق، حيث يتراوح بين 30 و60 جنيهًا للكيلو،أما سمك المرجان المجمد، فيبلغ سعره أيضًا بين 30 و60 جنيهًا للكيلو،بينما سعر سمك الثعابين يتراوح بين 100 و550 جنيهًا، ويعتبر من الأنواع الغالية،سعر سمك قشر البياض اليوم يتراوح بين 170 و270 جنيهًا، بينما يتراوح سعر الدنيس بين 90 و275 جنيهًا، وسعر سمك السردين يتراوح بين 60 و90 جنيهًا.

أسعار أنواع السمك المختلفة

سعر سمك الماكريل المجمد يصل إلى ما بين 100 و140 جنيهًا للكيلو، في حين يتراوح سعر سمك القرش بين 100 و150 جنيهًا،أما سعر سمك القاروص فيتراوح بين 150 و350 جنيهًا،هذه الأسعار تعكس الاختلاف في توافر الأنواع وتكاليف الإنتاج.

أسعار الجمبري اليوم

بالنسبة لأسعار الجمبري، سعر الجمبري الجامبو يتراوح بين 580 و660 جنيهًا، بينما سعر الجمبري متوسط الحجم يتراوح من 490 إلى 550 جنيهًا،كما يتراوح سعر الجمبري صغير الحجم بين 170 و370 جنيهًا، في حين يتم تسعير الجمبري المجمد ما بين 175 و475 جنيهًا،تعتبر هذه الأسعار مؤشرات هامة على حركة السوق كما تعكس الطلب والعرض في القطاع.

في ختام حديثنا، يمكن القول إن أسعار السمك والجمبري تتأثر بعوامل متعددة تشمل العرض والطلب، مما يجعل من المهم متابعة السوق بشكل دوري،إن فهم حركة الأسعار يساعد المستهلكين وتجار الأسمك على اتخاذ قرارات مدروسة، سواء كان ذلك للشراء أو البيع،نأمل أن نقدم لكم معلومات قيمة تساهم في تعزيز معرفتكم بسوق الأسماك في مصر.