أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 26 مارس 2025: الطماطم فقط بـ2.5 جنيه!

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر أسعار الخضروات والفاكهة من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعكس حالة السوق المحلية واستقرارها،في هذا السياق، شهدت أسعار هذه السلع في يوم الأربعاء 26 مارس 2025 استقرارًا ملحوظًا حسب آخر تحديثات سوق العبور،يُعَدُّ هذا الأمر دليلاً على التوازن النسبي بين العرض والطلب، وهو ما يسهم في الحفاظ على أسعار معقولة تُمكِّن المستهلكين من الوصول إلى احتياجاتهم من الخضروات والفاكهة بأسعار معقولة، وهو ما يمثل خطوة إيجابية نحو استدامة السوق.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

يتيح موقع “الأسبوع” لمتابعيه فرصة الاطلاع على أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي، حيث يقدم معلومات مفيدة لمساعدتهم على اتخاذ قرارات شراء سليمة،الأرقام التي يتم تحديثها يوميًا تعكس التغيرات الحقيقية في السوق، مما يساعد المستهلكين على التخطيط لاحتياجاتهم الغذائية بشكل أفضل.

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 26 مارس 2025

يتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5 جنيه و 6 جنيهات، بينما تتفاوت أسعار البطاطس بين 3.5 جنيه و 6.5 جنيه،كما يتراوح سعر كيلو البصل الأحمر بين 14 إلى 24 جنيهًا، مع العلم أن الكوسة تُباع بأسعار تتراوح بين 7 و15 جنيهًا للكيلو.

عند النظر إلى الأسعار الأخرى، نجد أن الجزر يتراوح سعره بين 3 و6 جنيهات، في حين يُسعر كيلو الفاصوليا ما بين 9 و15 جنيهًا،أما بالنسبة للباذنجان، فإن أسعاره تتراوح بين 4 و7 جنيهات، بينما يتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 2 إلى 5 جنيهات.

فيما يخص الأنواع المختلفة من الباذنجان، نجد أن الباذنجان الأبيض يتراوح سعره بين 10 إلى 18 جنيهًا،بينما يبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 12 و16 جنيهًا، وسعر كيلو الفلفل الحامي بين 8 و18 جنيهًا،ويصل سعر كيلو الفلفل الألوان إلى ما بين 25 و45 جنيهًا.

تسجل سعر الملوخية ما بين 15 و20 جنيهًا، بينما يُسعر كيلو الخيار الصوب ما بين 6 و9 جنيهات،بأسعار تتراوح بين 7 و10 جنيهات للبسلة، وسعر كيلو السبانخ يتراوح بين 5 و8 جنيهات،أما القلقاس فيتراوح سعره بين 12 و15 جنيهًا، بينما تتراوح سعر كيلو البطاطا بين 3.5 و9.5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 26 مارس 2025

تُظهر أسعار الفاكهة أيضًا استقرارًا نسبياً، إذ يتراوح سعر كيلو البرتقال البلدي والسكري بين 9 و15 جنيهًا،أما البرتقال أبو سرة، فيسجل سعره ما بين 15 و21 جنيهًا،في الوقت نفسه، يتراوح سعر كيلو الجوافة بين 12 و24 جنيهًا.

تُظهر دراسة الأسعار أن الرمان يشهد ارتفاعًا، حيث يتراوح سعره بين 30 و50 جنيهًا للكيلو،وبالنسبة للفراولة، فإنها تُسعر ما بين 20 و30 جنيهًا،وأخيرًا، يتراوح سعر كيلو الحرنكش بين 30 و40 جنيهًا، مما يعكس تنوع وتغيير الأسعار في السوق.

في ختام هذا التقرير، نجد أن أسعار الخضروات والفاكهة تعكس السياق الاقتصادي الحالي وتحمل دلالات عديدة حول العرض والطلب،تساهم المعلومات المتعلقة بأسعار هذه السلع في توجيه المستهلكين نحو اتخاذ قرارات شرائية مناسبة، مما يسهم في تحقيق التوازن في السوق،من خلال متابعة الأسعار، يمكن التأكيد على أهمية الشفافية في الأسواق المحلية والتي تتيح فرصة للمستهلكين للاستفادة من الخيارات المتاحة لديهم.