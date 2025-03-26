«أخطاؤه غير قابلة للمسامحة».. حسام حسن يكشف أسباب صادمة وراء استبعاد إمام عاشور من منتخب مصر (فيديو)

الرياض - أميرة القحطاني - في عالم كرة القدم، تبرز إدارة الفرق القومية كلاعب رئيسي في تحديد مسارات الفرق ودفعها نحو الإنجازات،في الآونة الأخيرة، تناول حسام حسن، المدرب الوطني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، قضية مثيرة تتعلق باستبعاد إمام عاشور، لاعب خط وسط النادي الأهلي، من معسكرات المنتخب، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول الأسس التي تستند إليها قرارات المدربين في هذا السياق.

أداء منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن

استطاع منتخب مصر، بقيادة العميد، تحقيق انتصار مهم بهدف نظيف على سيراليون في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026،هذا الانتصار يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق وأثرها الإيجابي على مسيرة المنتخب في التنافس على بطاقة التأهل للمونديال، حيث يعكس الأداء القوي والنتائج الإيجابية الجانب الفني العالي الذي يتمتع به الفريق.

أسباب استبعاد إمام عاشور

وفي سياق حديثه، أوضح حسام حسن أسباب استبعاد إمام عاشور، مشيرًا إلى أن اللاعب ارتكب أخطاء غير مقبولة،حيث أشار إلى حادثتين الأولى كانت حين غضب عاشور وشاط الكرة خارج الملعب، والثانية حين ادعى الإصابة قبل مباراة غينيا بينما عاد بعد يومين للعب مع الأهلي،هذه التصرفات، وفقًا لحسن، تعتبر خرقًا للانضباط المنشود في المنتخب.

التوجه القوي للمدرب

عبر حسام حسن عن قناعته بأن المنتخب أشبه بالجيش، حيث لا يمكن التسامح مع أي لاعب يظهر عدم الالتزام،كما شهدت تصريحاته قلقًا من تأثير تراجع مستوى اللاعبين على صورة المنتخب،وأكد أنه لن يدافع عن أي لاعب يظهر عدم التزامه، خاصة بعد تصريحات مثل “أنا نيجيري مش مصري”، ما يعكس أهمية الانتماء والتفاني في العمل ضمن الفريق.

نتائج تصفيات كأس العالم 2026

بعد تحقيق الفوز على سيراليون، استمر منتخب مصر في صدارة مجموعته بتصفيات كأس العالم 2026، حيث جمع 16 نقطة من 6 مباريات، نجح في الفوز خلال 5 منها وتعادل في واحدة،تعكس هذه النتائج العمل الجاد الذي يقوم به الجهاز الفني واللاعبون، ويساعد على ترسيخ الثقة في قدرة الفريق على المنافسة على المستوى الدولي.

في الختام، تُظهر تصريحات حسام حسن تجاه إمام عاشور أهمية الانضباط والالتزام ضمن فرق كرة القدم القومية،تجسد هذه القضية التحديات التي تواجه المدربين في اختيار اللاعبين المثاليين، وتدل على أن النجاح يعتمد على الجدية وقدرات اللاعبين،يبقى الأمل معقودًا على استمرار جهود الفريق لتحقيق الأهداف المنشودة في التصفيات، وتعزيز مكانة الكرة المصرية على الساحة العالمية.