موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 26 مارس 2025.. تعرف على مواقيت الصلاة!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر مواقيت الصلاة من الأمور الحيوية التي تشغل بال الكثير من المسلمين في مختلف أنحاء العالم،توضح المواقيت الدقيقة للصلاة أوقات العبادة والصلوات الخمس المفروضة، وتنظم أوقات حياة الناس اليومية وتعكس التزامهم الديني،في يوم الأربعاء 26 مارس 2025، تبرز أهمية معرفة هذه التوقيتات في حياة المسلمين، حيث يسعى الجميع لضبط مواعيد عباداتهم وفقًا للوقت المحدد،سنستعرض أدناه مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المصرية.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

مع بداية يوم جديد في العاصمة، تختلف أوقات الصلاة وتكون كالتالي

موعد صلاة الفجر 426 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 1201 مساءً.

موعد صلاة العصر 330 مساءً.

موعد صلاة المغرب 610 مساءً.

موعد صلاة العشاء 727 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

مواقيت الصلاة في مدينة الإسكندرية هي

موعد صلاة الفجر 429 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 1206 مساءً.

موعد صلاة العصر 335 مساءً.

موعد صلاة المغرب 615 مساءً.

موعد صلاة العشاء 733 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية

تأتي مواقيت الصلاة في الإسماعيلية كالتالي

موعد صلاة الفجر 421 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 1157 صباحًا.

موعد صلاة العصر 326 مساءً.

موعد صلاة المغرب 606 مساءً.

موعد صلاة العشاء 724 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

توزع أوقات الصلاة في شرم الشيخ على النحو التالي

موعد صلاة الفجر 416 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 1149 صباحًا.

موعد صلاة العصر 318 مساءً.

موعد صلاة المغرب 558 مساءً.

موعد صلاة العشاء 713 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

تتوزع أوقات الصلاة في أسوان كما يلي

موعد صلاة الفجر 425 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 1155 صباحًا.

موعد صلاة العصر 323 مساءً.

موعد صلاة المغرب 604 مساءً.

موعد صلاة العشاء 717 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في السويس

يأتي توقيت الصلاة في السويس كالتالي

موعد صلاة الفجر 420 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 1156 صباحًا.

موعد صلاة العصر 325 مساءً.

موعد صلاة المغرب 604 مساءً.

موعد صلاة العشاء 722 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

توقيت الصلاة في المنصورة يشمل

موعد صلاة الفجر 424 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 1200 مساءً.

موعد صلاة العصر 330 مساءً.

موعد صلاة المغرب 609 مساءً.

موعد صلاة العشاء 728 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الأقصر

مواعيد الصلاة في الأقصر تأتي كما يلي

موعد صلاة الفجر 425 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 1155 صباحًا.

موعد صلاة العصر 323 مساءً.

موعد صلاة المغرب 603 مساءً.

موعد صلاة العشاء 718 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مطروح

تستعرض مواقيت الصلاة في مطروح كالتالي

موعد صلاة الفجر 438 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 1217 مساءً.

موعد صلاة العصر 347 مساءً.

موعد صلاة المغرب 627 مساءً.

موعد صلاة العشاء 746 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الغردقة

وأخيرًا، تأتي أوقات الصلاة في الغردقة كما يلي

موعد صلاة الفجر 417 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 1150 صباحًا.

موعد صلاة العصر 319 مساءً.

موعد صلاة المغرب 559 مساءً.

موعد صلاة العشاء 715 مساءً.

في الختام، تعتبر مواقيت الصلاة جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمسلمين، حيث تنظم أوقات العبادة وتساعدهم على التقرب إلى الله،من المهم متابعة مواعيد الصلاة بانتظام لضمان أداء الفرائض في وقتها المحدد،يمكن للمهتمين التحقق من هذه المواقيت بشكل دوري لتسهيل تنظيم حياتهم اليومية وفقاً للأوقات الشرعية،نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.