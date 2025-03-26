بعد تألقها في «فهد البطل».. رضوى عادل تعبر عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية حول شخصية عفاف!

الرياض - أميرة القحطاني - تشهد الساحة الفنية في مصر تحولات ملحوظة، حيث تبرز المواهب الشابة في مختلف مجالات الفن، ومن بين هذه المواهب تألقت الفنانة رضوي عادل التي استطاعت أن تترك بصمتها من خلال دورها في مسلسل “فهد البطل”،ويعتبر هذا المسلسل جزءًا من الإنتاجات الدرامية الرمضانية لعام 2025، والتي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة،تعبر رضوي عادل عن سعادتها الكبيرة بنجاحها في هذا العمل، معربة عن تقديرها للردود الإيجابية التي تلقتها حول شخصيتها في العمل،

نجاح مسلسل فهد البطل

أوضحت رضوي عادل في تصريحاتها الصحفية أنها تشعر بالفخر للمشاركة في عمل يعتبر من أبرز الأعمال الدرامية الرمضانية، حيث أكدت على الجهد الكبير الذي بذلته لتقديم شخصية عفاف بشكل مميز ومشوق،وقد تلقت ردود فعل إيجابية حول أدائها وخاصة المشاهد التي تجمعها مع والدها، الشخصية التي يقدمها الفنان القدير فريد النقراشي، مما يبرز قوة العلاقة بين الشخصيات وتطور الأحداث.

التعاون مع فريق العمل

عبرت رضوي عن سعادتها بالعمل مع المخرج محمد عبد السلام، مؤكدة أن التعاون مع شركة سينرجي قد أضاف الكثير من القيمة الفنية للمسلسل،وأشارت إلى أهمية الجهود المشتركة لجميع أفراد الطاقم في تقديم عمل يتناسب مع توقعات الجمهور المصري والعربي،ولهذا، فإنها تشعر بالفخر للمشاركة في عمل يُظهر التراث والأصالة المصرية بطريقة تتناسب مع رؤية العصر الحديث.

مستقبل المسلسل وتوقعات الجمهور

تحدثت رضوي عن الحلقات المتبقية من مسلسل “فهد البطل”، مشيرة إلى أنها ستحتوي على العديد من المفاجآت والجوانب الجديدة التي ستعزز من تجربة المشاهدة لدى الجمهور،وأضافت أن نجاح المسلسل يعود لعدة عوامل، أبرزها أداء النجم أحمد العوضي وصياغة النص الذي قام بكتابته المؤلف محمود حمدان، والذي جعل من العمل محط أنظار المشاهدين،

ختامًا

تشير تجربة رضوي عادل مع مسلسل “فهد البطل” إلى تحول مهم في مسيرتها الفنية، حيث تمكّنت من تحقيق نجاح لافت من خلال أداء متميز في عمل كبير،إن الدراما الرمضانية تظل تجسيدًا للإبداع المصري، ونتطلع لرؤية المزيد من الأعمال التي تعكس مواهب جديدة وتساهم في إثراء الحياة الفنية في الوطن العربي.