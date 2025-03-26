دعاء صباح اليوم الأربعاء 26 رمضان 2025: اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر!

الرياض - أميرة القحطاني - يهتم الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم بترديد الأدعية في الصباح، خاصة في شهر رمضان الفضيل الذي يعتبر من أفضل الشهور لدى المؤمنين،يحرصون في هذا Timing، وخاصة صباح يوم الأربعاء 26 رمضان 2025، على الدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، آملين أن ينالوا رضاه وأن يكون دعاهم مقبولاً،فإن الدعاء وسيلة ممتازة للتواصل مع الله، للتعبير عن الأمل، وطمعًا في رحمة الله ومغفرته، خاصة في الأيام الأخيرة من الشهر الكريم.

من المعروف أن العشر الأواخر من رمضان تحمل فضائل كبيرة، وهي فرصة عظيمة لطلب المغفرة والهداية من الله،لذلك، سنتناول في بحثنا هذا دعاء الصباح لليوم الأربعاء 26 رمضان 2025،هذا الدعاء يهدف إلى جلب البركة والطمأنينة للمؤمنين،لنستعرض معًا هذا الدعاء وأهميته في حياة المسلم.

دعاء الصباح اليوم الأربعاء 26 رمضان 2025

– اللهم في هذا الصباح المبارك، وفي هذه الأيام العظيمة، أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه،كما أسألك اللهم أن تُريني معالم الخير، وأن تُعينني على ما فيه رضاك.

– اللهم إني أسألك في هذا الصباح أن تغفر لي ذنوبي، وتصلح لي شأني كله، وتيسر لي أموري، وتكتب لي السعادة والتوفيق في الدنيا والآخرة، وهدي لي سبيلا يجعلني من المقبولين في هذا الشهر الكريم.

– اللهم اجعل صباحنا هذا شاهدًا لنا لا علينا، وافتح لنا أبواب رحمتك، وأكرمنا ببركة هذا الشهر العظيم،اللهم اجعل لنا من كل مولود بركة، ومن كل أمر يسعدنا نصيبًا.

– اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإني أعلم أن قوتي لا تستقيم دون عونك وكرمك.

– اللهم اكتب لي ولوالدي وأحبتي في هذا الصباح سعادة لا تزول، ورزقًا لا يُعد، وصحة تدوم، وعافية تغنينا بها عن كل شيء،اجعلنا ممن يعيشون هذه اللحظات الروحانية بكل إيمان.

– اللهم اجعل يومي هذا مليئًا بالخير، وبارك لي في ساعاته، ووفقني لما تحب وترضى، واغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات،آمين يا رب العالمين.

– اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فاجعل لنا من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقنا من حيث لا نحتسب،كن لنا معينًا ومُدبرًا في شؤوننا.

استمرار الدعاء في الصباح

– اللهم ارزقني في هذا الصباح حسن الظن بك، واليقين في وعدك، والتوكل عليك في كل أمري، ولا تجعل حاجتي عند أحد من خلقك،واسع تدبيري لما فيه الخير لي وللأمة الإسلامية.

– اللهم اجعل لنا في هذا الصباح نورًا وهداية، وسعة في الرزق، وبركة في العمر، وعافية في البدن، وطمأنينة في القلب،ارزقنا طاعة دائمة ولا تجعلنا نسهو عن ذكرك.

– اللهم بلغنا ليلة القدر، واكتب لنا فيها المغفرة والرحمة والعتق من النار، وتقبل أعمالنا، واستجب دعاءنا، وأكرمنا بكرمك يا أكرم الأكرمين،اللهم اجعلنا من الفائزين في هذا الشهر العظيم.

بختام هذا الدعاء، نجد أن ترديد الأدعية في الصباح هو تجسيد للإيمان واليقين بأن الله قريب من عباده، يسمع دعاءهم ويستجيب لهم،فالأدعية لا تقتصر على مجرد كلمات تقال، بل هي مشاعر تأتي من القلب وطلب يعبر عن الحاجة والمناجاة،تأمل المؤمن في فضل هذه الأدعية قد يجعله يشعر بالسعادة والاطمئنان، وهو ما يسعى إليه الكثير من المسلمين في شهر رمضان الفضيل،لذلك، من المهم أن تُدعى الله في كل صباح بخير، وأن نتذكر أن الخير يأتي من الله وأن الدعاء هو الطريق الأمثل للوصول إلى بركاته ونعمه.