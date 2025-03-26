مواجهة مثيرة: منتخب تحت 20 سنة يلتقي بنظيره الإماراتي الأوليمبي

الرياض - أميرة القحطاني - في عصرنا الحالي، يواجه الشباب تحديات وآمال جديدة تمثل واقعًا غير مسبوق في العالم المعاصر،إن فهم التحديات التي يواجهها الشباب يعد أمرًا أساسيًا لرسم مستقبل مزدهر لهم،فالشباب هم محور التنمية المستدامة، وقادة الغد، والموجهون إلى التغيير الإيجابي في المجتمع،يبرز من خلال هذه المقالة أهمية تمكين الشباب ودورهم الفاعل في المجتمع وكيفية مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر عليهم وعلى مستقبلهم.

دور الشباب في التنمية المستدامة

يعتبر الشباب القوة العاملة الأساسية التي يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة،إن تمكينهم وتعزيز قدراتهم يمكن أن يؤدي إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات المختلفة،تلعب المهارات التعليمية والتدريبية دورًا مركزيًا في تحقيق هذا الهدف، حيث إنه من الضروري إتاحة الفرص التعليمية والتدريبية لهم، مما يسهل عليهم الاندماج في سوق العمل بشكل فعال،علاوة على ذلك، يجب تعزيز روح المبادرة لدى الشباب من خلال توفير الدعم المالي والاستشاري للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي يمكن أن تفتح آفاق جديدة أمامهم.

التحديات الاقتصادية

يواجه الشباب تحديات اقتصادية متعددة، بدءًا من ارتفاع معدلات البطالة وصولًا إلى عدم الاستقرار الاقتصادي،تسهم هذه المشاكل في إحباط طموحات الشباب وتحدّ من فرصهم في تحقيق ذواتهم،لذلك، يجب على الحكومات والمؤسسات الخاصة العمل على تحسين الظروف الاقتصادية من خلال سياسات فعالة لتشجيع الاستثمار وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة،كما ينبغي تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير البرامج التي تستهدف الشباب وتساعدهم على الانتقال من التعليم إلى سوق العمل بشكل سلس.

التحديات الاجتماعية والسياسية

تلعب العوامل الاجتماعية والسياسية أيضًا دورًا رئيسيًا في تشكيل مستقبل الشباب،يعاني الكثير من الشباب من التهميش الاجتماعي والتمييز، مما يؤثر سلبًا على إمكانياتهم كقادة ومستقبلين لمجتمعاتهم،يتطلب ذلك جهود تبني مبادرات تعزز من مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وتسهم في منحهم منصة للتعبير عن آرائهم ومطالبهم،هنا يأتي دور المؤسسات المجتمعية والجهات الرسمية في دعم حقوق الشباب وضمان مشاركتهم الكاملة في صنع القرار.

استراتيجيات تمكين الشباب

تتطلب عملية تمكين الشباب استراتيجيات شاملة تشمل التعليم، التدريب، الدعم الاجتماعي، وتعزيز القيم الديمقراطية،يعد الاستثمار في التعليم طويل الأمد أفضل توقيع للاستثمار في مستقبل الشباب،يجب على مؤسسات التعليم العمل على تحديث المناهج لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة،كما يجب توفير مواد تدريبية تركز على المهارات الناعمة والقيادية لتعزيز القدرات الشخصية والمهنية،بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الأحداث المجتمعية، مثل منتديات الشباب، بمثابة منصة فعالة لتبادل الأفكار والخبرات بين الشباب.

في ختام البحث، يتضح أن تمكين الشباب يعد من الأمور الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات،إن التحديات التي يواجهها الشباب تتطلب تضافر الجهود من كافة القطاعات لتعزيز دورهم ومشاركتهم الفعالة،إذا ما أتيحت الفرص المناسبة، يمكن أن يلعب الشباب دورًا محوريًا في بناء مستقبل مشرق ومزدهر،لذا، يجب أن يكون التركيز على دعمهم وتمكينهم هو محور العمل المستقبلي لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.