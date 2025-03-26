تحريضات بين الرئيس مبارك وعمر سليمان: اكتشف الأسرار المثيرة في كتاب “الصندوق الأسود” لمصطفى بكري

الرياض - أميرة القحطاني - يتناول كتاب “الصندوق الأسود” للكاتب الصحفي مصطفى بكري، تفاصيل مثيرة عن رحلة اللواء الراحل عمر سليمان في تعديل الدستور المصري والظروف السياسية التي أحاطت بتلك الفترة،يسرد الكاتب مجموعة من الأحداث التي تكشف خلف الكواليس محاولات الحكم واحتدام الصراعات الداخلية على السلطة،تعتبر هذه الأحداث مهمة لفهم الديناميكيات السياسية التي أدت إلى تغييرات تاريخية في مصر، وتعطي صورة شاملة عن العلاقة بين السلطات السياسية والأدوار التي تلعبها الشخصيات البارزة مثل اللواء سليمان.

لقاء الكاتب مع اللواء عمر سليمان

خلال فترة من الزمن، كان هناك جدل واسع حول احتمال تعديل الدستور المصري، مما أثار قلق الكاتب،في هذا السياق، يروي بكري تفاصيل لقاء مثير بينه وبين اللواء عمر سليمان، الذي طمأنه بأن مصر في أمان، وأن تلك الدعوات لا تعدو كونها محاولات لتوريث الحكم لصالح جمال مبارك،يأتي هذا التوجيه من سليمان في وقت كانت فيه التوترات تتصاعد نتيجة تصريحات رئيس الجمهورية التي تنفي أي نية للتعديل.

شكاوى اللواء سليمان من تدخلات جمال مبارك

بين الأحاديث المتعلقة بتوريث الحكم، كان هناك ضجر داخل الدائرة المحيطة بجمال مبارك، حيث بلغ قلق اللواء سليمان حد تقديم النصيحة للرئيس مبارك حول أهمية الحد من تدخلات جمال في الشأن الحكومي،وبالرغم من محاولات سليمان للتعبير عن آرائه، إلا أن هناك صعوبة في تقبل نجله للنصح، مما أثر على العلاقة بينهما.

الثقة بين اللواء سليمان والرئيس مبارك

نظراً لعلاقة الثقة التي تربط اللواء عمر سليمان بالرئيس مبارك، حاول البعض اللعب على أوتر العلاقة لتفكيكها،ويظهر ذلك جليًا في ملصقات ترشيح سليمان التي انطلقت في سبتمبر 2010، حيث أراد البعض الإيحاء بأنه بديل حقيقي للرئاسة، إلا أن مبارك جدد ثقته في سليمان وأكد أنه لن يستمع لمثل هذه الدعاوى.

تداعيات انتخابات مجلس الشعب عام 2010

بعد الانتخابات التي أُجريت نهاية عام 2010 والتي شهدت عمليات تزوير واضحة، تفاقمت الأمور من قبل أحمد عز، مما أدى إلى رفض مطالب المعارضة،هذه الأحداث دفعت المعارضين، خاصة من جماعة الإخوان، إلى تنظيم تظاهرات ضد التزوير، مما أظهر الاحتقان السياسي الذي كان يلوح في الأفق،تلك الاحتجاجات كانت بداية لمرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية في البلاد.

إصدار كتاب الصندوق الأسود

صدر الكتاب عن دار كنوز للنشر والتوزيع، ليكون وثيقة هامة تسلط الضوء على التحديات السياسية الصعبة التي واجهتها مصر خلال فترة حيوية في تاريخها،يأمل الكاتب من خلال كتابه أن يساهم في إلقاء الضوء على الأسرار المحيطة بفترة رئيسية في تاريخ البلاد، والتي أثرت بشكل كبير على مسار الأحداث السياسية والاجتماعية.

إن كتاب “الصندوق الأسود” يقدم رؤية متكاملة عن مرحلة حاسمة في تاريخ مصر، ويعكس التوترات والضغوط التي كانت تحتاج إلى معالجة حقيقية،يجسد العمل الجهود المستمرة لفهم تلك التحديات من منظور تاريخي ومنعكساتها على المجتمع السياسي المصري،من المتوقع أن يثير الكتاب المزيد من النقاشات حول الأمور السياسية وكيف يمكن أن تتشكل سيرة السياسيين في ظل الأزمات.