موعد رؤية هلال شوال 2025: هل سيكون عيد الفطر يوم الأحد أم الاثنين؟

الرياض - أميرة القحطاني - يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم لاستقبال عيد الفطر لعام 2025، حيث يُعتبر هذا العيد واحدًا من أهم المناسبات الدينية في التقويم الإسلامي،يبدأ المسلمون في جميع الدول العربية والإسلامية بالاستعداد للاحتفال بعيد الفطر المبارك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك،في هذا السياق، يترقب الناس موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1446 هـ، والذي يُحتمل أن يكون يوم الأحد 30 مارس 2025، وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة،على الرغم من ذلك، فإن الموعد الرسمي للاحتفال يعتمد على رؤية الهلال في ليلة السبت 29 مارس 2025، وهو الأمر الذي تتطلع إليه الأمة الإسلامية بشغف.

استطلاع هلال شهر شوال 2025 في مصر

سيولد هلال شهر شوال الجديد في تمام الساعة 100 ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق 29 من رمضان 1446 هـ،حسب التوقعات الفلكية، من المتوقع أن يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب الشمس، بينما يتراوح الوقت في باقي المدن المصرية بين 9 إلى 12 دقيقة،وفي العديد من العواصم والمدن العربية والإسلامية، يبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لفترات تتراوح بين 3 إلى 19 دقيقة،في بعض المدن الآسيوية، مثل كوالالمبور في ماليزيا، سيغرب الهلال قبل غروب الشمس بـ5 دقائق، في حين سيغرب في جاكرتا بإندونيسيا قبل الغروب بـ7 دقائق.

اللجان الفلكية والاستعدادات في مصر

بهدف التأكد من رؤية الهلال، شكل معهد الفلك المصري 7 لجان فلكية تعمل بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، التي ستعلن عن الرؤية الشرعية بشكل رسمي،هذه اللجنة مسؤولة عن التحريات الضرورية لتحديد موعد عيد الفطر المبارك، مما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلت لضمان دقة الإعلان عن الموعد بناءً على الرؤية الشرعية.

هل سيكون عيد الفطر يوم الأحد أم الإثنين

تشير الحسابات الفلكية إلى أن عيد الفطر سيوافق يوم الأحد 30 مارس 2025، إلا أن هناك بعض الدول العربية التي تعتمد على الرؤية الشرعية، مما يتيح احتمال إعلان العيد يوم الإثنين 31 مارس 2025 في حال تعذر رؤية الهلال يوم السبت،هذا الأمر يتطلب من المسلمين في هذه الدول متابعة الأخبار والمعلومات المتعلقة برؤية الهلال لتحديد موعد العيد بشكل دقيق.

موعد إجازة عيد الفطر في مصر

إذا تم تأكيد عيد الفطر يوم الأحد 30 مارس، ستبدأ إجازة عيد الفطر في مصر من يوم السبت 29 مارس حتى الثلاثاء 2 أبريل 2025،وإذا ما تم تحديد عيد الفطر يوم الإثنين 31 مارس، فإن الإجازة قد تمتد حتى الأربعاء 3 أبريل 2025،هذه الإجازات تُعد فرصة للمسلمين للاحتفال مع الأهل والأصدقاء وتبادل التهاني في هذه المناسبة المباركة.

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في مصر

وفق المعهد القومي للبحوث الفلكية، ستكون مواعيد صلاة عيد الفطر في مختلف المحافظات المصرية كما يلي، في حال تأكيد العيد يوم الأحد 30 مارس في القاهرة ستكون صلاة العيد في الساعة 602 صباحًا، بينما في الإسكندرية ستقام في الساعة 606 صباحًا،وتؤكد مواعيد صلاة العيد في مناطق أخرى، مثل أسيوط التي ستقام فيها الصلاة في 606 صباحًا، وفي مرسى مطروح في الساعة 617 صباحًا، وأخيرًا في الغردقة التي ستحين فيها الصلاة في الساعة 557 صباحًا.

قيمة زكاة الفطر لعام 2025

أكد مفتي الجمهورية أن الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر لعام 2025 هو 35 جنيهًا عن كل فرد، وينبغي إخراجها إما نقدًا أو عينيًا، بناءً على غالب قوت أهل مصر، والذي يقدر بحوالي 2.04 كيلو جرام من القمح عن كل فرد،هذه الزكاة تساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي بين المسلمين وتساعد على إدخال السرور على قلوب المحتاجين.

يعد عيد الفطر مناسبة مميزة يجتمع فيها المسلمون للاحتفال ولإحياء الروح المجتمعية من خلال تبادل التهاني وإعادة بناء الروابط الاجتماعية،من المتوقع أن يظل العلم الفلكي عنصراً أساسياً لتحديد مواعيد الأعياد الإسلامية في السنوات القادمة، مما يعكس دور العلم الدقيق في حياتنا اليومية،ومع اقتراب عيد الفطر، يُظهر المسلمون استعدادهم للاحتفال بهذه المناسبة الكبيرة بشكل يليق بأهميتها في قلوبهم.