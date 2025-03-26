نور النبوي يوجه رسالة مؤثرة إلى رامز جلال بعد ظهوره في «رامز أيلون مصر»

الرياض - أميرة القحطاني - شهدت الساحة الفنية في مصر مؤخرًا تفاعلات ملحوظة بين الفنانين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام الفنان نور النبوي بالتعبير عن مشاعره تجاه الفنان رامز جلال بعد ظهوره في برنامجه «رامز إيلون مصر»،هذه الخطوة تعكس الروابط الودية بين زملاء المهنة، كما تعطي لمحة عن الأجواء الفنية في الشهر الرمضاني.

تفاعل نور النبوي مع رامز جلال

قام نور النبوي بمشاركة صورة له مع رامز جلال عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، حيث أرفقها بتعليق يقول فيه “بحبك والله”،هذه العبارة تعكس عمق العلاقة التي تجمع بين الفنانين، كلمة بسيطة تحمل معاني كثيرة من التقدير والإعجاب، مما يعتبر دليلًا على الاحترام المتبادل.

ظهور نور النبوي في برنامج «رامز إيلون مصر»

استضاف برنامج «رامز إيلون مصر» الفنان نور النبوي في الحلقة الخامسة والعشرين، حيث قدم له رامز جلال مجموعة من التعليقات الدعابية حول شخصيته ومظهره،من بين تلك التعليقات، تناول رامز تفاصيل عن لباس نور النبوي ومظهره، مثل “جاكيت بابا” و”محدد دقنه بأزميل”،هذه العبارات تعكس بعض خفة ظل رامز واستعداده لإضافة لمسات كوميدية لتجربته مع الضيوف.

عرض برنامج رمضاني متميز

يُعرض برنامج «رامز إيلون مصر» يوميًا في شهر رمضان بعد أذان المغرب على شبكة قنوات MBC، مما يجعله واحدًا من البرامج البارزة في هذه الفترة المباركة،يعدّ البرنامج جزءًا من تقاليد رمضانية تتعلق بالترفيه وتجسيد مواقف كوميدية مع ضيوفهم.

قنوات عرض البرنامج

يتم عرض برنامج «رامز إيلون مصر» على القنوات التالية

MBC1

MBC مصر

MBC5

MBC العراق

منصة شاهد

ضحايا مقالب رامز جلال هذا العام

شهد هذا العام ظهور العديد من الفنانين ضحايا لمقالب رامز جلال، ومن بينهم شخصيات معروفة مثل “ناصر منسي، نبيل عماد دونجا، حسام عبد المجيد”، بالإضافة إلى لاعبين رياضيين مشهورين مثل “محمد كنو”،تبرز هذه الاختيارات الشعبية تنوع ضيوف البرنامج ومدى تأثيره في الساحة الفنية.

في النهاية، تعكس هذه الأحداث التي تتعلق بالفنان نور النبوي ورامز جلال الروح الإبداعية والتواصل الفني الذي ينتشر بين الفنانين،كما أن البرنامج الذي يقدمه رامز جلال يُعدّ منصة تفريغ للطاقة الإيجابية والضحك خلال أيام شهر رمضان، مما يجعله أحد أبرز البرامج الترفيهية في هذا الشهر الكريم،إن التنوع والإبداع في المحتوى الفني يساهم في تعزيز العلاقات بين الفنانين ويُعدّ شاهدًا على روح التعاون والفكاهة في الوسط الفني المصري.