الأوقاف تُهيئ 6240 ساحة لاستقبال المصلين: تعرف على موعد صلاة عيد الفطر 2025!

الرياض - أميرة القحطاني - يعد عيد الفطر من أبرز المناسبات الإسلامية التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، ويأتي بعد شهر رمضان المبارك حيث يمتلئ بالروحانية والمشاعر الطيبة،ومع اقتراب حلول هذا العيد السعيد في عام 2025، أصبحت معرفة موعد صلاة عيد الفطر الشغل الشاغل للعديد من المواطنين،فقد حددت وزارة الأوقاف المصرية عدد 6240 ساحة لأداء صلاة العيد في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى المساجد التي تقام بها هذه الصلاة المباركة.

في إطار ذلك، يصب الموقع اهتمامه في تقديم كافة التفاصيل المتعلقة بموعد صلاة عيد الفطر لعام 2025 في القاهرة والمحافظات،حيث يسعى الموقع إلى تسهيل معرفة المواعيد لجميع المواطنين، وذلك ضمن خطة مستمرة لضمان توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة للزوار،سنستعرض في تفاصيل هذا المقال المواعيد المحددة لصلاة عيد الفطر في مختلف المناطق المصرية، كما سنوضح الضوابط والقوانين المتعلقة بإقامة هذه الصلاة في الساحات العامة.

موعد صلاة عيد الفطر 2025

من المقرر أن تُقام صلاة عيد الفطر المبارك في بعض المناطق، حسب ما أوردته وزارة الأوقاف المصرية، في الأوقات التالية

محافظة القاهرة 613 صباحًا.

محافظة الجيزة 612 صباحًا.

محافظة القليوبية 559 صباحًا.

محافظة الإسكندرية 616 صباحًا.

محافظة كفر الشيخ 613 صباحًا.

محافظة الفيوم 614 صباحًا.

محافظة بني سويف 613 صباحًا.

محافظة المنيا 614 صباحًا.

محافظة أسيوط 613 صباحًا.

محافظة سوهاج 611 صباحًا.

محافظة قنا 607 صباحًا.

محافظة أسوان 607 صباحًا.

محافظة الإسماعيلية 607 صباحًا.

محافظة دمياط 609 صباحًا.

محافظة بورسعيد 607 صباحًا.

محافظة السويس 607 صباحًا.

محافظة العريش 601 صباحًا.

محافظة الطور 603 صباحًا.

محافظة سانت كاترين 601 صباحًا.

محافظة طابا 557 صباحًا.

محافظة شرم الشيخ 600 صباحًا.

محافظة دمنهور 614 صباحًا.

محافظة طنطا 612 صباحًا.

محافظة المنصورة 611 صباحًا.

محافظة الزقازيق 610 صباحًا.

محافظة بنها 612 صباحًا.

محافظة شبين الكوم 613 صباحًا.

محافظة أبو سمبل 613 صباحًا.

محافظة مرسى مطروح 627 صباحًا.

محافظة الغردقة 603 صباحًا.

محافظة الخارجة 617 صباحًا.

محافظة السلوم 635 صباحًا.

محافظة نويبع 559 صباحًا.

محافظة حلايب 553 صباحًا.

محافظة شلاتين 557 صباحًا.

ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك

بدورها، أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم تقيد ضوابط خاصة لصلاة عيد الفطر المبارك، وهي مشابهة لتلك التي تم العمل بها في العام السابق،ويجدر بالذكر أن إقامة الصلاة ستتم في جميع المساجد التي تشهد صلاة الجمعة،ووفقًا لما أوردته الوزارة، ستتم إقامة الصلاة في الساحات العامة وفق تنسيق تام بين مديريات الأوقاف والمحافظات،وتجدر الإشارة إلى أهمية تكوين غرفة عمليات خاصة لمتابعة الاستعدادات لصلاة عيد الفطر، وذلك لضمان جاهزية كافة الساحات والمساجد.

من المهم التأكيد على أن مديريات الأوقاف هي التي تتحمل مسئولية تنظيم وإعداد الصلاة سواء في المساجد أو الساحات التابعة لها، وتأتى هذه الخطوة ضمن صلاحيات المؤسسة الدولة في حفظ النظام وإدارة الشؤون الدينية بطريقة شرعية وقانونية.

مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، يتمنى الجميع أن يكون هذا العيد فرصة لتجديد العلاقات الاجتماعية وتعزيز الروابط العائلية،كما يعكس مدى أهمية الالتزام بالإجراءات والضوابط الخاصة بإقامة الصلاة، لضمان أداء الشعائر الدينية في جو من الخشوع والسكينة،ومن خلال التزام الأمة بهذه الضوابط، تساهم في دعم الوحدة والتسامح بين أفراد المجتمع، مما يجعل من العيد مناسبة لا تُنسى.