«المركز القومي للبحوث» يطلق حملة توعوية جديدة تحت شعار «احمِ صحتك خلال العيد»

الرياض - أميرة القحطاني - في عالمنا المعاصر، تتزايد أهمية الوعي الصحي خاصةً في المناسبات الاجتماعية مثل الأعياد،إذ تُعتبر الأعياد فرصة للاحتفال والتواصل الاجتماعي، مما يؤدي أحيانًا إلى تجاوز الحدود الصحية في العادات الغذائية،لذلك، يحرص المركز القومي للبحوث على تعزيز الوعي الصحي من خلال إطلاق سلسلة فيديوهات تحت شعار “صحتك في العيد”، استعدادًا لتوجيه المجتمع نحو سلوكيات غذائية وصحية سليمة في هذه الفترة.

أهداف السلسلة الصحية

تهدف سلسلة “صحتك في العيد” إلى تقديم معلومات طبية موثوقة تساعد الأفراد في الحفاظ على صحتهم خلال فترة العيد،التركيز على تقديم نصائح حول التغذية السليمة وكيفية التعامل مع العادات الغذائية غير الصحية يعتبر بمثابة خطوة مهمة للتقليل من المخاطر الصحية التي قد تتسبب بها الأطعمة المفرطة والوجبات الدسمة التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من ثقافة العيد.

التعاون مع الخبراء

السلسلة تتضمن مشاركة نخبة من كبار العلماء والباحثين من المركز القومي للبحوث، الذين سيقدمون معلومات مستندة إلى دراسات علمية حول مختلف جوانب التغذية الصحية،ومن المواضيع التي سيتم تناولها تأثير الإفراط في تناول الأطعمة والحلويات، بالإضافة إلى كيفية الاستمرار في الحفاظ على مستوى النشاط البدني خلال فترة العيد.

مواعيد عرض الحلقات

ستبدأ أولى حلقات “صحتك في العيد” في يوم الثلاثاء 25 مارس 2025، وستُعرض يوميًا عبر منصات الوزارة والمركز القومي للبحوث على وسائل التواصل الاجتماعي،هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارة الصحة والمركز القومي للبحوث لنشر الوعي وتعزيز السلوكيات الصحية المفيدة.

فوائد السلسلة للمجتمع

يمكن أن تُسهم السلسلة في توعية المواطنين حول أهمية اتباع نظام غذائي متوازن وصحي، وسلوكيات غذائية تحافظ على صحتهم،من خلال متابعته، سيكون بمقدور الأفراد الاستفادة من النصائح العلمية التي يقدمها المتخصصون، مما يعزز شعورهم بالمسؤولية تجاه صحتهم وصحة عائلاتهم.

في الختام، تبرز أهمية هذه المبادرة في تعزيز الوعي الصحي أثناء الأعياد، حيث يساعد توفير المعلومات الدقيقة والنصائح الصحية في تمكين المجتمعات من الاحتفال بطريقة صحية،نتمنى أن تحقق السلسلة الأهداف المرجوة، مقدمة للجميع عيدًا سعيدًا يعمه الصحة والعافية.