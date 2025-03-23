شمس يتزوج ابنة أبو نوح في الحلقة 7 من مسلسل الغاوي.. هل تكتمل الأحداث بفضيحة سرقة ساعة الخواجة من صبحي غنيم؟

الرياض - أميرة القحطاني - شهدت الحلقة السابعة من مسلسل “الغاوي”، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي، عرضًا مثيرًا على قناة ON الفضائية، حيث تميزت بإثارة الأحداث وتطورها بشكل ملحوظ،يسلط المسلسل الضوء على حياة شاب يسعى للخروج من دائرة الجريمة والتغلب على تحديات الماضي،تعكس أحداث هذه الحلقة تعقيد الشخصيات والصراعات التي تواجهها، مما أدى إلى تصاعد التشويق و الحماس لدى المشاهدين.

أحداث مسلسل الغاوي الحلقة 7

تتواصل أحداث الحلقة السابعة من مسلسل “الغاوي” بزواج شخصية شمس العدوي من ابنة أبو نوح، الذي يعد نقطة تحول رئيسية في حياته،تتخلل الحلقة أيضًا مشاهد مثيرة تتعلق بسرقة شمس وأصدقائه لساعات الخواجة من صبحي غنيم خلال احتفاله، حيث تنقلب الأمور بسرعة وتحدث اشتباكات مثيرة بين الشخصيات المتورطة، مما يضيف بعدًا دراميًا للأحداث.

قصة مسلسل الغاوي

تدور قصة المسلسل حول شمس العدوي الشاب الذي نشأ في أحياء القاهرة القديمة وقد عانى من الانحراف والجريمة لفترة طويلة،يسعى شمس جاهدًا لبدء حياة جديدة بعيدًا عن ماضيه الإجرامي، لكن الماضي يطارده، حيث يظهر خصومه السابقون ويحاولون جذبه مرة أخرى إلى عوالم الجريمة،يُظهر المسلسل صراعاته الداخلية والخارجية ويتناول تأثير تلك البيئة عليه وعلى من حوله.

أبطال مسلسل الغاوي

يجسد الأبطال شخصيات رئيسية في مسلسل “الغاوي” بصورة متميزة، حيث يشارك في البطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل بالإضافة إلى عدد من النجوم المتميزين مثل أحمد بدير وأحمد كمال،يُعتبر هذا العمل من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل، مما يعكس تعاونًا إبداعيًا متميزًا واحترافية في التقديم.

مواعيد عرض مسلسل الغاوي

يُعرض مسلسل “الغاوي” في كل يوم على قناة ON في تمام الساعة 715 مساءً، مع إعادة العرض في الساعة 1130 صباحًا،كما يمكن مشاهدته عبر منصة Watch It الرقمية التي تقدم خيار المشاهدة عبر الإنترنت، مما يسهل على الجمهور متابعة حلقاته بسهولة.

تستمر أحداث مسلسل “الغاوي” في جذب انتباه المشاهدين من خلال تقديم قصة مثيرة وأداء متميز من أبطاله،يبدو أن المسلسل يعد بتقديم المزيد من المفاجآت والتطورات خلال الحلقات القادمة، مما يجعله واحدًا من الأعمال الدرامية التي تستحق المشاهدة والمتابعة،يساهم العمل في تسليط الضوء على قضايا اجتماعية مهمة في المجتمع، مما يزيد من قيمته الفنية والإبداعية.