مسلسل حكيم باشا الحلقة 22: تصاعد التوترات بين مصطفى شعبان وعائلته وابتهال الانتقام بأساليب جديدة

الرياض - أميرة القحطاني - مسلسل “حكيم باشا” يُعتبر من الأعمال الدرامية المصرية التي أثارت الكثير من الجدل منذ عرض أولى حلقاته، لاسيما مع تقديم قصة غنية بالصراعات والعواطف العميقة التي تمثل واقع المجتمع المصري،في الحلقة 22، تتصاعد الأحداث بشكل مثير، مما يجعل المتابعين يتوقون لاستكشاف ما سيحدث لاحقًا،يُظهر العمل أيضًا تألق مجموعة من الممثلين المعروفين، ومنهم مصطفى شعبان، مما يعزز من تفاعل الجمهور مع الأحداث.

أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 22

بدأت أحداث مسلسل “حكيم باشا” الحلقة 22 بتصاعد حدة الصراع بين أولاد نوح باشا وحكيم،يأتي ذلك بعد أن قرر حكيم تنفيذ وصية عمه، مما يؤدي به إلى التخطيط لاستعادة الإرث العائلي،توافق الشخصيات الرئيسية واصل وغراب الذهبي وسليم الباشا مع بخيت على تدبير قتل الجارحي والمطاريد من أجل السيطرة على مغارة الجبل،يعيش حكيم باشا وزوجاته لحظات من القلق، حيث تحذرهما صفا ولومة من الخطر المحدق به، بينما تجد غزل الدعم في قراراته،في النهاية، تنتهي الحلقة بعبارة قوية من لومة، تؤكد أن تصرفات حكيم هي من أجل مصلحة ابنه.

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل “حكيم باشا” في إطار صعيدي يعكس العلاقات الأسرية المعقدة،يقوم حكيم، البطل الرئيسي، بإدارة تجارة عمه في الآثار، مما يشعل شرارة المؤامرات بين أبناء العم بسبب الغيرة والطمع،يتجلى صراع القيم الإنسانية والتضحيات الشخصية في كل فصل من فصول القصة، حيث يظهر العفوية والحنين التقليدي في تفاصيل الأحداث، مما يجعل المشاهدين يشعرون بالارتباط مع الشخصيات.

أبطال مسلسل حكيم باشا

يمتاز مسلسل “حكيم باشا” بوجود طاقم ممثلين متميز، حيث يشارك في العمل نخبة من الفنانين مثل مصطفى شعبان ودينا فؤاد وسهر الصايغ،تضم قائمة الأبطال كذلك رياض الخولي وسلوى خطاب ومنذر رياحنة وأحمد فؤاد سليم،يُعتبر العمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، تحت إشراف شركة سينرجي للإنتاج، التي تسهم في تقديم محتوى درامي يتسم بجودة عالية ويخاطب مختلف الفئات.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

يمكن للمشاهدين متابعة مسلسل “حكيم باشا” عبر قناة CBC في تمام الساعة 715 مساءً، مع وجود إعادة أولى في الساعة 1215 صباحًا، وإعادة ثانية في الساعة 3 مساءً،أيضًا، يُعرض المسلسل على قناة الحياة في الساعة 930 مساءً، مع إعادة أولى في الساعة 230 صباحًا، وإعادة ثانية وثالثة على مدار اليوم، بالتوازي مع عرضه على منصة Watch It،توفر هذه المواعيد تيسيرات متعددة للجمهور لمتابعة أحداث المسلسل في أوقات ملائمة لهم.

في الختام، يمثل مسلسل “حكيم باشا” جزءًا مهمًا من الدراما المصرية المعاصرة، حيث يجمع بين العواطف الإنسانية والصراعات العائلية في سياق مشوق،تساهم الحلقات المتتالية في جذب المشاهدين، مما يجعلهم يتابعون الأحداث بشغف،يظل العمل تحت أنظار الجمهور كواحد من الأعمال الدرامية التي تحمل الكثير من الرسائل الاجتماعية العميقة.