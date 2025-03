مفاجأة الحلقة 22.. «فهد البطل» يكشف لفايزة الشبح لغز اختفاء نجلها ضياء!

الرياض - أميرة القحطاني - شهد مسلسل “فهد البطل” سلسلة من الأحداث الدرامية المشوقة التي أسرت أنظار الجمهور، حيث بدأت الحلقة 22 بعرض مشهد مثير للفنان أحمد العوضي بدور “فهد البطل”،في هذا المشهد، ترفع فايزة الشبح، التي تؤدي دورها الفنانة لوسي، المسدس في مواجهة فهد، متهمة إياه بأنه السبب وراء اختطاف ابنها لفترة طويلة،تدور الأحداث حول تصاعد التوتر بين الشخصيتين، مما يجعلهما في مواجهة قانونية وعاطفية،يتهمها فهد بخيانة الأمانة ويبدأ برواية تفاصيل الأحداث ليبرأ ذمته ويثبت براءته.

كفاح فهد البطل لمعرفة الحقيقة

في سياق مشوّق، يكشف “فهد البطل” لفايزة الشبح وصديقه ريكو عن الحادثة التي تعرض لها ابنها،ويدعي أنه لم يكن يعلم أن الشاب الذي اختطف كان ابنها،ولهذا، ينبهر الجميع عندما يكشف لها أن توفيق التمساح، الذي يجسد شخصيته محمود البزاوي، هو من قام بقتل ابنها ضياء، مما يجعل فايزة تعبر عن ألمها بصورة مؤلمة وتصرخ بأعلى صوتها “ابني!”،تعكس هذه اللحظات اللحظات بين الشخصيات عمق الدراما الإنسانية وتأثير المشاعر القوية التي تتداخل مع السرد الدرامي.

مخطط الانتقام والفصول القادمة

فهد البطل لا يقف هنا بل يعبر عن نواياه في الانتقام من توفيق التمساح من خلال التهديد بقتل حفيده، وهو ما يتسبب في جدل بينه وبين فايزة التي تدافع عن براءة الحفيد وتؤكد له أنه يعتبر ابن ضياء،يعتبر هذا التوتر دليلاً على تعقيد العلاقات العائلية والمصائر المتشابكة التي تتكون داخل عالمهم الدرامي،في هذا السياق، يوضح فهد كيف تأثرت عائلته بجرائم توفيق، مشيراً إلى أنه لا بد من البحث عن العدالة التي غابت عنهم منذ زمن طويل.

متابعة عرض الحلقة 22 من “فهد البطل”

يتطلع العديد من المتابعين للمسلسل إلى مشاهدة الحلقة 22 بعد تزايد الأحداث المثيرة فيها،يعرض المسلسل عبر شبكة قنوات الحياة و ON و on drama، حيث يتم عرض أول حلقة في تمام الساعة 945 مساءً، بينما تكون الإعادة الأولى في الساعة 645 صباحاً، مما يتيح للجمهور فرصة متابعة الأحداث بحرية،كما تُعرض إعادة الحلقة على ON drama في الساعة 1200 منتصف الليل والساعة 430 مساءً.

إذًا، ماذا ينتظر فهد البطل

الحلقة 22 تحتوي على العديد من الأحداث المشوقة، حيث يتطرق المسلسل إلى اكتشاف حمل آسيا مما يزيد من توتر المشهد الدرامي،كما يتطرق الحادث إلى ولاء، شقيقة كناريا، التي تخبر فايزة الشبح بأمر الهاتف الذي وجدته في غرفة ضياء،تلك الأحداث تنبئ بمزيد من التعقيد والدراماتيكية في العلاقات بين شخصيات المسلسل.

أبطال العمل الفني

ويستضيف مسلسل “فهد البطل” مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بالإضافة إلى أحمد العوضي، مثل ميرنا نور الدين في دور كناريا، وكارولين عزمي في دور راوية، وأحمد عبد العزيز في شخصية غلاب،كما تشارك في العمل الفنانة لوسي بدور فايزة الشبح، والعديد من الفنانين الآخرين، مما يجعل المسلسل غنيًا بالأداء القوي والتفاعل الدرامي بين الشخصيات.

في الختام، تقدّم مسلسل “فهد البطل” من خلال أحداث الحلقة 22 تجربة درامية تفاعلية لعشاق المسلسل، حيث تتشابك المشاعر والعواطف بين الشخصيات، مما يزيد من جاذبيتها،من الواضح أن القصة تحمل في طياتها العديد من المفاجآت والتطورات المثيرة التي تترك الجمهور في حالة من التشوق، مما يجعل متابعة الأحداث ضرورة لكل المهتمين بالدراما المصرية المعاصرة.