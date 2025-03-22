موعد مباراة الزمالك وبتروجيت في كأس العاصمة المصرية والقنوات الناقلة – لا تفوت الفرصة!

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر كرة القدم أحد أبرز الأحداث الرياضية في مصر، حيث تحتل مكانة كبيرة في قلوب المشجعين،ومن بين أهم اللقاءات التي تشد انتباه الجماهير هو لقاء نادي الزمالك مع فريق بتروجيت في إطار بطولة كأس عاصمة مصر في موسم 2025-2025،يجذب هذا اللقاء اهتمامًا بالغًا نظرًا لتاريخ الفريقين والتنافسية العالية التي تتميز بها البطولة،لذا، يسعى محبو الكرة المصرية إلى معرفة توقيت المباراة وتفاصيلها.

الزمالك ضد بتروجيت في كأس عاصمة مصر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء الأحد المقبل فريق بتروجيت على أرضية ستاد القاهرة الدولي، في ثاني مبارياته ضمن بطولة كأس عاصمة مصر،يتطلع الزمالك إلى تحقيق الفوز بعد أن خيب آمال مشجعيه بالتعادل في مباراته الأولى ضد الجونة، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق،ويتواجد الزمالك في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا بتروجيت ومودرن سبورت وسموحة، مما يزيد من أهمية المبارايات المقبلة.

أداء بتروجيت في البطولة

بينما حقق فريق بتروجيت انطلاقة قوية في البطولة، حيث تمكن من الفوز في أول مباراتين له، مما يبرز قوته وأدائه المتفوق،بالفوز على مودرن سبورت بهدف نظيف وأيضًا الفوز على سموحة بنتيجة 2-1، يسعى بتروجيت لإضافة فوز ثالث يعزز من موقفه في البطولة ويظهر قدراته التنافسية العالية.

موعد مباراة الزمالك ضد بتروجيت

تم تحديد موعد مباراة الزمالك ضد بتروجيت في كأس عاصمة مصر ليكون في مساء الأحد، الموافق 23 من شهر مارس الجاري،من المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بتروجيت

تُعد مجموعة قنوات أون سبورتس هي الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر في موسم 2025-2025، وبالتالي ستكون هذه القنوات صاحبة الحقوق لنقل المباراة المرتقبة بين الزمالك وبتروجيت، مما يسهل على المشجعين متابعة اللقاء والاستمتاع بأجواء المنافسة.

في ختام هذا المقال، يبدو أن مباراة الزمالك ضد بتروجيت ستكون ذات أهمية كبيرة لعشاق الكرة المصرية، خاصةً في ظل النتائج المتباينة لكل من الفريقين حتى الآن،ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز لاستعادة الثقة وتعزيز موقفه في البطولة، في حين يسعى بتروجيت لاستمرار انتصاراته،ومن المهم متابعة اللقاء عبر القنوات الناقلة لضمان عدم تفويت أي لحظة من هذه المواجهة المثيرة.