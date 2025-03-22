حفل حكيم في الفسطاط: نفاد التذاكر واحتفالية مبهرة!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الفنون والموسيقى جزءاً لا يتجزأ من الثقافة العربية، حيث تعكس التقاليد وتروي قصص المجتمعات،ومن بين هؤلاء الفنانين الذين تركوا بصمة مميزة في الساحة الفنية هو الفنان الشعبي حكيم،خلال حفل أقيم مؤخرًا في مدينة الفسطاط بمصر، أثبت حكيم مجددًا مكانته في قلوب محبيه، حيث احتشد الجمهور بأعداد كبيرة للاستمتاع بأغانيه التي تمتاز بالتفاعل الحيوي.

أداء حكيم في حفل الفسطاط

أسعد حكيم الحضور خلال الحفل بباقة متنوعة من أغانيه، بما في ذلك أغانيه القديمة والجديدة مثل “الواد ده حلو”، “افرض”، “النار النار”، “السلامو عليكو”، و”ولا واحد ولا ميه”،تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغانيه، حيث انطلقت الأصوات بالتصفيق وهتافات الإعجاب.

طرح الأغاني الجديدة

في الآونة الأخيرة، طرح حكيم أغنية جديدة بعنوان “أونانا”، التي حققت أكثر من 100 ألف مشاهدة في وقت قصير بعد إصدارها على موقع يوتيوب،وقد نشر حكيم عبر حسابه على إنستجرام كواليس تصوير الأغنية في إفريقيا، معبرًا عن أمله في أن تنال إعجاب الجمهور، حيث تضمنت الأغنية تعاونًا مع مجموعة من الأطفال والكبار الأفارقة.

تفاصيل أغنية أونانا

تعاون حكيم في أغنية “أونانا” مع الشاعر إسلام كنكا في كتابة الكلمات، بينما تولى كريم الصباغ تلحين الأغنية،أما التوزيع فقد كان من تنفيذ فلسطيني، مع ميكس وماستر من قبل أحمد جودة،تتحدث كلمات الأغنية عن أهمية العيش بسلام وسعادة، مشددة على قيمة راحة البال.

نجاح أغنية أنا مين

أيضًا، أحدثت أغنية “أنا مين” نجاحًا كبيرًا عند طرحها، حيث كتب كلماتها عصام حجاج ولحنها تامر حجاج،تتميز الأغنية بتعبيرها العميق عن مشاعر الوحدة والحنين، مما جعلها ترتبط بقوة مع مشاعر الكثير من الناس.

الخاتمة

يمثل الفنان حكيم ظاهرة فنية مميزة في العالم العربي، حيث استطاع بموسيقاه وإبداعه أن يجذب قلوب الكثيرين،إن حفلاته وأغانيه تعكس بوضوح ثقافة المجتمع وتاريخه، مما يجعله أحد أبرز الفنانين في الساحة،ومع استمرار نجاحاته في المستقبل، من المتوقع أن يبقى حكيم رمزًا للفن الشعبي الذي يتواصل مع الأجيال الجديدة.