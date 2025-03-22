استمتع بكحك العيد والبسكويت من منافذ التموين – تعرف على الأسعار!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر فترة العيد مناسبة خاصة في ثقافة المجتمع، حيث يتزايد الإقبال على شراء الحلويات مثل كحك العيد والبسكويت،إدراكًا لأهمية هذه المنتجات، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من التوجيهات ل توافرها، بالإضافة إلى طرحها بأسعار تنافسية للمواطنين،تأتي هذه المبادرات في إطار الدعم الحكومي لخفض الأسعار وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين، مما يعكس الجهود الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية.

إتاحة كحك العيد والبسكويت بأسعار منخفضة

بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تم توفير كميات وفيرة من كحك العيد والبسكويت في منافذ المجمعات الاستهلاكية،بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد خصومات قد تصل إلى 30% على السلع الأساسية واللحوم والدواجن، مما يسهم في دعم الأسر المصرية خلال فترة العيد،تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية شاملة لتسهيل حياة المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية.

تفاصيل أسعار كحك وبسكويت العيد

فيما يتعلق بتسعير المنتجات، يتم طرح علبة كحك مشكل وزن 1 كيلو بسعر يصل إلى 180 جنيهًا،بينما علبة كحك وزن 2 كيلو مشكل بلغ سعرها نحو 360 جنيهًا،وعلبة كحك مشكل بوزن 3 كيلو تتوفر بسعر 535 جنيهًا، وعلبة 4 كيلو بسعر 725 جنيهًا، وأخيراً علبة 5 كيلو بسعر 900 جنيهًا،من جانب آخر، توفر الوزارة علبًا من كحك المكسرات، حيث جاء سعر علبة كحك مكسرات وزن 1 كيلو عند 210 جنيهات، مع اختلاف الأسعار حسب الأوزان.

أصناف متنوعة من البسكويت والحلويات

ليست الحلويات الشعبية مقتصرة فقط على الكحك، بل تشمل مجموعة متنوعة من البسكويت، حيث يتم طرح علبة بسكويت نشادر بسعر 170 جنيهًا لوزن 1 كيلو جرام،وتشمل الأصناف الأخرى كحك سادة وزن 1 كيلو بسعر 170 جنيها، وكحك ملبن بسعر 160 جنيها،كما تتوفر غريبة سادة بسعر 180 جنيها للكيلو، وغريبة لوز بسعر 210 جنيهات،إضافة إلى ذلك، يُقام طرح بيتي فور عادي بأسعار تبدأ من 190 جنيها، فضلاً عن الملابس والمأكولات الأخرى التي تتناسب مع احتفالات العيد.

الختام والرسالة الحكوميه

ما بين جودة المنتجات والأسعار المخفضة، يعكس هذا الجهد الحكومي التزامًا حقيقيًا بدعم المواطنين خلال موسم الأعياد،تساهم هذه الترتيبات، من خلال توزيع الحلويات والسلع الأساسية بأسعار معقولة، في تخفيف الأعباء المعيشية،إن الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين تُعتبر خطوة إيجابية تعبّر عن حرص الحكومة على تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المجتمع، مما يجعل هذا العيد فرصة للاحتفاء بالمشاركة الاجتماعية والتضامن.