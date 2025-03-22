مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 8: مواعيد العرض والقنوات التي لا تفوتك!

الرياض - أميرة القحطاني - في ظل الزخم الكبير الذي يشهده الوسط الفني، يترقب الجمهور بفارغ الصبر عرض الحلقة الثامنة من مسلسل “منتهي الصلاحية”، وذلك لما تحمله من أحداث مشوقة يتوقع أن تشهد تصاعدًا في التوتر الدرامي،يتمحور المسلسل حول الصراعات اليومية للشخصيات، ويحكي قصة انتقام يزداد تعقيدًا، مما يجذب انتباه الجمهور ويجعلهم في حالة من الترقب والاستعداد للحلقة الجديدة،يظهر المسلسل الكثير من الجوانب العاطفية والنفسية التي تؤثر بشكل مباشر على العلاقات بين الشخصيات.

مواعيد وقنوات عرض الحلقة 8 لمسلسل «منتهي الصلاحية»

تُعرض الحلقة الثامنة من المسلسل الذي يُعتبر أحد الأعمال الدرامية المعاصرة عبر شاشة MBC مصر وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، بالإضافة إلى توفير العرض على منصة “شاهد” الرقمية، مما يُتيح للجمهور فرصة مشاهدة الأحداث الحصرية ومتابعة تطورات القصة بشكل مستمر،يعتبر هذا العرض جزءًا من استراتيجية التوزيع التلفزيوني الحديثة والتي تهدف إلى جذب مزيد من المشاهدين عبر قنوات متعددة.

أبطال مسلسل “منتهي الصلاحية”

يضم طاقم عمل مسلسل “منتهي الصلاحية” مجموعة من أبرز النجوم في الساحة الفنية، مثل الفنان محمد فراج، ياسمين رئيس، هبة مجدي، خالد سرحان، ومجموعة من الأسماء الأخرى الذين يساهمون في إضفاء عمق لشخصيات العمل،المسلسل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، حيث تتجلى موهبة الفريق الإبداعي في تقديم قصة مؤثرة تجمع بين الأبعاد الإنسانية والدرامية، مما يجعلها تجربة فنية متميزة.

أبرز أحداث الحلقة 7 لمسلسل «منتهي الصلاحية»

شهدت الحلقة السابعة تطورات درامية مثيرة، حيث تعرضت شخصية رانيا، التي تجسدها هبة مجدي، لصدمة كبيرة بعد اكتشافها أن إحدى المذيعات قد استحوذت على غرفتها في القناة، مما أدى إلى تصاعد توترها ونقلها للمشاكل إلى مدير القناة،بينما تسير الأحداث، تجد نفسها في أزمة صحية تستدعي ذهبها إلى الطبيب، لتكتشف أنها مصابة بمرض عضلي نتيجة للتوتر،في سياق متصل، يقدم صالح، الذي يجسد دوره محمد فراج، درسًا قاسيًا للكابتن سمير عبر استغلاله للمراهنات الرياضية، مما يبرز النزاعات المشتعلة في المسلسل.

في ختام الحلقة، أكد المسلسل على قدرته الفائقة في جذب المشاهدين وتحفيزهم لمتابعة الأحداث المتسارعة،من خلال التصاعد الملحوظ في الأحداث والشخصيات المتنوعة، يتضح أن “منتهي الصلاحية” ليس مجرد مسلسل عابر، بل هو عمل فني يمتاز بعمق الحبكة الدرامية وجاذبية الشخصيات،ينتظر الجميع بفارغ الصبر ما ستحمله الحلقة الثامنة التي قد تحمل الكثير من المفاجآت والتطورات في مسار القصة، مما يجسد الصراع المستمر بين الخير والشر في إطار درامي محبوك باحترافية عالية،استمرارية العرض وتنوع الأحداث يجعلان من المسلسل خيارًا مثيرًا لعشاق الدراما في الوطن العربي.