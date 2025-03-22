موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل حسبة عمري والقنوات التي ستنقلها مباشرة!

الرياض - أميرة القحطاني - يستعد جمهور الدراما المصرية لاستقبال الحلقة الثامنة من مسلسل “حسبة عمري”، الذي يعتبر أحد الأعمال الدرامية المتميزة في الموسم الحالي،يتمحور المسلسل حول قضايا اجتماعية وإنسانية تتعلق بالمرأة، مما يجعله محط اهتمام خاص من قبل النقاد والجمهور على حد سواء،في هذا البحث، سنستعرض مواعيد عرض المسلسل وتفاصيل قصته وأبطاله، مع تسليط الضوء على أهم النقاط التي تناولها العمل في سياق قضاياه الاجتماعية.

موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل حسبة عمري

يشهد اليوم السبت عرض الحلقة الثامنة من مسلسل “حسبة عمري” عبر قناة DMC في تمام الساعة 945 مساءً، كما ستعرض على شاشة قناة النهار في تمام الساعة 800 مساء،يقوم الكثير من المتابعين بالبحث عن أوقات العرض بدقة لتفادي فقدان أي من حلقات هذا العمل المثير.

مواعيد عرض مسلسل حسبة عمري على قنوات متعددة

بالإضافة إلى قناة DMC، هناك أيضًا ة لمواعيد عرض الحلقة الثامنة على قنوات أخرى،تُعرض الحلقة نفسها على قناة النهار في تمام الساعة 800 مساءً وعلى منصة WATCH IT في الساعة 945 مساءً، مما يتيح للمشاهدين خيارات متعددة لمتابعتها.

قنوات عرض مسلسل حسبة عمري

يمكن مشاهدة الحلقة الثامنة من “حسبة عمري” على مجموعة من القنوات، حيث لا تقتصر على قناة DMC فقط، بل تُعرض أيضًا على قناة النهار ومنصة WATCH IT،توفر هذه الخيارات المتعددة فرصة للجمهور لمشاهدة المسلسل في الأوقات التي تناسبهم.

قصة مسلسل حسبة عمري

يتناول المسلسل قضايا اجتماعية متعددة، تتعلق بالمرأة، بما في ذلك مسألة الطلاق وحقوق الزوجة بعد الانفصال،يمزج العمل بين القضايا القانونية والتحديات الاجتماعية التي تواجه المرأة، حيث يتناول تأثير قانون الحسبة على حياتها بعد الطلاق،تدور أحداث القصة حول زوجين يواجهان صعوبات هذا بعد زواج دام 20 عامًا، مما يؤدي إلى تصاعد الأزمات والصراعات بينهما،تسعى سوسن إلى تطليق نفسها من فاروق، مطالبة بحق “الكدّ والسعاية” وهو ما يجعله من الأعمال الدرامية الجادة في طرح مواضيعها.

أبطال مسلسل حسبة عمري

يجمع “حبة عمري” طاقمًا متميزًا من الفنانين، بقيادة النجمة روجينا، إلى جانب عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، محمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق، وعمر رزيق،العمل من إخراج مي ممدوح وتأليف محمود عزت، وإنتاج Inspire Studios Productions، مما يعكس مستوى عالٍ من الاحترافية والتنسيق في تقديم الفن الدرامي.

استطاع مسلسل “حسبة عمري” أن يحقق نجاحًا ملحوظًا منذ بدء عرضه، حيث تناول قضايا المرأة بشكل واقعي وأخلاقي، مما يجعله تجربة إيجابية تساهم في تعزيز الوعي حول قضايا المجتمع،مع عرض الحلقة الثامنة، تظل الأنظار متجهة نحو كيفية تطور الأحداث والقصص، مع إقبال الجمهور المتزايد لمتابعتها.