موعد عرض الحلقة 22 من مسلسل الحلانجي والقنوات التي ستنقلها: لا تفوتوا التفاصيل!

الرياض - أميرة القحطاني - يتناول مسلسل الحلانجي، الذي أصبح حديث الجماهير ولاقى إعجاباً واسعاً، أحداثاً تتصاعد بشكل متزايد،تميزت الحلقات الماضية بقصص مشوقة وشخصيات متعددة تأثرت بخطوطها الدرامية،ويتساءل العديد عن موعد عرض الحلقة 22، حيث تجذب الحلقات المتعاقبة أنظار المشاهدين باستمرار.

موعد عرض الحلقة 22 من مسلسل الحلانجي

من المتوقع أن تُعرض الحلقة 22 من مسلسل الحلانجي في تمام الساعة الحادية عشر مساءً،كما ستُعاد الحلقة 21 في الساعة الواحدة صباحاً، وذلك عبر شاشة قنوات النهار، مما يسهل على المشاهدين متابعة الأحداث المثيرة.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل الحلانجي

يمكن مشاهدة مسلسل الحلانجي على عدة قنوات، حيث يُعرض على قناة روتانا دراما في الساعة الخامسة مساءً،بينما يقوم قناة الظفرة بعرضه في الساعة التاسعة مساءً، وفي الساعة الحادية عشر مساءً سيتم عرض المسلسل على شاشة قنوات النهار،تتيح هذه التوقيتات فرصاً متعددة للمشاهدة.

مواعيد عرض الحلقة 22 عبر قنوات مختلفة

كذلك، سيُعرض مسلسل الحلانجي على قناة LBC في الساعة الحادية عشر مساءً، بينما ستحظى قناة ART حكايات بتقديمه في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وقناة ART حكايات 2 ستقوم بعرضه في الساعة السادسة مساءً،تقدم هذه المواعيد مجموعة متنوعة من الخيارات للمشاهدين.

قصة مسلسل الحلانجي

تدور أحداث مسلسل الحلانجي حول شخصية طه الحلانجي التي يجسدها الممثل محمد رجب، حيث يتميز بطابعه الفريد وأسلوبه الخاص في مواجهة التحديات اليومية،يتناول المسلسل العديد من المواقف الكوميدية والاجتماعية التي تعكس القضايا المعاصرة،أحد أبرز المفاجآت هو استمرار تطور الأحداث لمزيد من التحديات، مقدماً القيم العائلية وكيفية التعامل مع الأزمات الاقتصادية كمحور أساسي في القصة.

أبطال مسلسل الحلانجي

يتألق في مسلسل الحلانجي مجموعة من الفنانين الموهوبين، منهم محمد رجب، دانا حلبي، أيتن عامر، عبير صبري، وأحمد وفيق، بالإضافة إلى عمرو رجب ومحمود قابيل وغيرهم،المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام، مما يضمن تقديم تجربة درامية متميزة ومثيرة.

ختاماً، يعتبر مسلسل الحلانجي إضافة مهمة للدراما العربية ونجاحه ينبع من تنوع قصصه وجاذبية شخصياته،تتابع الجماهير بشغف أحداث المسلسل، ويمثل هذا العمل مجالاً واعداً لتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية بشكل فني جذاب،يترقب الجميع ما ستحمله الأحداث القادمة من تطورات مثيرة تشد انتباه المشاهدين.